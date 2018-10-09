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Huawei Mate 20 Pro AnTuTu testinde göründü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Kısa süre sonra tanıtılması beklenen Huawei Mate 20 Pro'nun AnTuTu testleri ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 Pro AnTuTu testinde göründü

Bir süredir merakla beklenen ve birçok bilgisi internete düşen Huawei Mate 20 Pro, 16 Ekim tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Bu tanıtım öncesinde telefonun ünlü test platformu AnTuTu sonuçları da ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 Pro AnTuTu puanı ortaya çıktı
Yine firma tarafından geliştirilen Kirin 980 işlemcisini kullanan cep telefonunun, ortaya çıkan bilgilere göre ismi LYA-L29 olacak. 7 nm teknolojisini kullanan yeni nesil Kirin 980 işlemcisi rakiplerine göre oldukça yüksek bir performans sunuyor.

AnTuTu sonuçlarına göre telefonun puanı 313.561 oldu. Detaylara bakacak olursak CPU puanı 115.296, GPU puanı 112.516, UX puanı 69.456 ve MEM puanı da 16.293 oldu. Telefonun 6 GB ve 128 GB RAMli sürümünün puanları aldığı da iddialar arasında.

Rakiplerine göre karşılaştıracak olursak Snapdragon 845 işlemcili telefonların 290 bin civarında puan aldığını belirtelim. Mate 20 Pro'nun bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda ise üç ana kamera, 3D yüz tanıma, ekrana gömülü parmak izi sensörü, 4 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB depolama, 6 GB RAM 128/256 / 512 GB depolama olması bekleniyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Pro antutu testi teknoloji

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