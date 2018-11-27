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Huawei Mate 20 Pro inceleme altında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Şık tasarımından dikkat çekici özelliklerine kadar pek çok detayı bulunan ürün, ilk etapta oldukça beğenimizi kazanmıştı. Sonrasında, telefonu inceleme fırsatımız da oldu ve ürüne dair merak edilenleri bu videoda sizlerle paylaşma fırsatına eriştik.

Huawei Mate 20 Pro inceleme altında

Huawei Mate 20 Pro’nun tek elde kullanıma uygun, göz okşayan bir tasarımı var. Adeta bir mücevher hissi uyandıran telefon, yanlardan inceltilmiş metal çerçevesi ve cam tasarımıyla çok hoş görünüyor. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunan ürün, yanında gelen şeffaf koruyucu kılıf ile daha sağlam kullanımı mümkün kılıyor.

Mate 20 Pro’nun 6.39 inch’lik OLED ekranı, 1440 x 3120 çözünürlük sunuyor. Eski telefonları göz önüne getirecek olursak, 5 inch’in üzerinde ekranı bulunanürünlerin tek elde kullanımı cidden zordu. Çünkü kalın çerçevelere sahiptiler. Mate 20 Pro’da ise bu yok ve ekran ne kadar büyük olursa olsun kullanımı daha rahat. Ayrıca görüntü kalitesi de çok iyi.

Huawei, bu ürününde 7nm olarak ürettiği HiSilicon Kirin 980 çipsetinden faydalanıyor. Böylelikle yüksek performans elde edilirken daha düşük güç tüketimi ve daha az ısınma mümkün oluyor. Yaptığımız testlerde, güncel oyunları çok iyi görüntü kalitesi ve performansla oynayabildik. Adeta gelişmiş bir mobil konsol gibi.

Android 9.0 işletim sistemi ve Huawei’nin arayüzünün bulunduğu telefon, oldukça kullanışlı. Menüler arası geçişler hızlı ve uygulama çalıştırma performansı da öyle. 128GB dahili depolaması bulunan telefona isterseniz Nano hafıza kartı da takabiliyorsunuz. Tabii bu yeni bir teknoloji olduğu için bu kartı bulabilmek pek kolay değil henüz.

Gelelim kameralara. Telefonun arka tarafında 1 flash ışığı + 3 kamera yer alıyor. 40 + 20 + 8 MP değerdeki kameralar, net fotoğraflar ve videolar çekebilmeniz için size pek çok fırsat sunuyor. Geniş açılı fotoğraflar ve özellikle 2.5cm’lik açıdan çekebileceğiniz makro fotoğraflar ile cidden kendinizi özel hissedebiliyorsunuz. Arka kamera sistemiyle 1080p 60FPS ve 30FPS’de 4K videolar çekebiliyorsunuz. Optik görüntü sabitleme sistemi sayesinde akıcı görüntüler mümkün.

Ön tarafa baktığımızda ise, 24MP selfie kamerası var ve oldukça başarılı çalıştığını söyleyebiliriz. Huawei, ek olarak hazırladığı 3D avatar sistemi ve renkli çekim seçenekleriyle kullanıcılara eğlenceli çözümler de sunarak kamera tarafında farklı bir hava yaratıyor.

Çıkarılamz 4200mAh pili bulunan telefon, tek şarj ile 1 günün ötesine geçme şansını da sunuyor. Kablolu ve kablosuz olarak hızlı şarj desteği sunan ürün, ek olarak kablosuz şarj destekli diğer telefonları da rahatlıkla şarj edebiliyor.

Toparlamak gerekirse Huawei, Mate 20 Pro ile an itibarıyla en gelişmiş Android deneyimini sunuyor. Arka tarafta yer verilen gelişmiş 3 kamerası, şık tasarımı, büyük ekranı, güncel yazılımı ve başarılı pil çözümüyle Mate 20 Pro’yu rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Tabii fiyatında biraz daha indirim olsa çok iyi olur.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Pro teknoloji

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