Huawei Mate 20 Pro inceleme altında

Huawei Mate 20 Pro’nun tek elde kullanıma uygun, göz okşayan bir tasarımı var. Adeta bir mücevher hissi uyandıran telefon, yanlardan inceltilmiş metal çerçevesi ve cam tasarımıyla çok hoş görünüyor. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunan ürün, yanında gelen şeffaf koruyucu kılıf ile daha sağlam kullanımı mümkün kılıyor.

Mate 20 Pro’nun 6.39 inch’lik OLED ekranı, 1440 x 3120 çözünürlük sunuyor. Eski telefonları göz önüne getirecek olursak, 5 inch’in üzerinde ekranı bulunanürünlerin tek elde kullanımı cidden zordu. Çünkü kalın çerçevelere sahiptiler. Mate 20 Pro’da ise bu yok ve ekran ne kadar büyük olursa olsun kullanımı daha rahat. Ayrıca görüntü kalitesi de çok iyi.

Huawei, bu ürününde 7nm olarak ürettiği HiSilicon Kirin 980 çipsetinden faydalanıyor. Böylelikle yüksek performans elde edilirken daha düşük güç tüketimi ve daha az ısınma mümkün oluyor. Yaptığımız testlerde, güncel oyunları çok iyi görüntü kalitesi ve performansla oynayabildik. Adeta gelişmiş bir mobil konsol gibi.