Huawei Mate 20 Pro nasıl olacak?

Telefon kamerasını üçleyerek sektöre yeni bir soluk kazandıran Huawei, bu üçlü kamera kurulumuna yakında tanıtacağı Mate 20 Pro’da da yer verecek. Huawei P20 Pro’da kameraları dikine konumlandıran firma, Mate 20 Pro’da üç kamerayı da telefonun orta bölümünde yer alacak olan karenin içerisine konumlandıracak.

Gücünü iPhone Xs’in işlemcisi olan Apple A12’den bile daha güçlü olduğu söylenen Kirin 980 yonga setinden alacak olan Mate 20 Pro, 6 GB RAM’i ile akıcı bir deneyim sunacak. Çentikli ekran tasarımı ile dikkat çeken telefonun en çok beğenilecek özelliği ise parmak izi tarayıcısının ekrana entegre edilecek olması.

Nihayet güvenilir bir firmanın telefonu parmak izini ekrana entegre etmeyi başardı ve bu telefon ülkemizde de satışa sunulacak. Telefonun ön bölümünde şimdilik tek kamera olacağı görünüyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacağı düşünülen Mate 20 Pro, bir sürpriz yapıp Android 9.0 Pie ile gelirse tadından yenmez. Son yıllarda başarılı işlere imza atan Huawei, Mate 20 Pro ile yine ses getirecek gibi görünüyor.

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