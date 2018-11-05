HABER

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

Çinli üreticinin en yeni telefonu Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor sorusunun yanıtı bu videoda.

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor?

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Mate 20 Pro, firmanın en yeni amiral gemisi modellerinden biri. Ekrandan parmak izi okuma, 3 modüllü ana kamera, sonsuz ekran ve benzeri özellikleri bulunan telefon gelişmiş fonksiyonlar sunuyor.

Telefonun özellikleri arasında yer alan hızlı şarj ise firmanın iddiasına göre kutusundan çıkan 40 Watt adaptör ile 30 dakikada yüzde 70 şarj olma imkanı sunuyor. Ayrıca telefonun sıfırdan yüzde yüze kadar şarj olması için 68 dakika geçmesi gerekiyor. Resmi rakamlar bunu gösteriyor olsa da biz de deneme yapıp bu değerlerin doğruluğunu kontrol etmek istedik.
Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor? (Video)

Hazırladığımız videoda pili tamamen bitirip telefonu kapalı olarak şarj ettik ve 5, 15, 30 ve 45 dakikada ne kadar şarj olduğunu ölçtük. Ayrıca Huawei Mate 20 Pro'nun yüzde 100 doluluğa ne kadar sürece ulaştığını da ölçtük. Gelin önce videomuzu izleyelim. Ardından konuyla ilgili yorumlarımızı aktaralım:

Video:

Yaptığımız denemelerde aşağıdaki değerleri bulduk

5 dakika yüzde 14
15 dakikada yüzde 40
30 dakikada yüzde 76
45 dakikada yüzde 96
54 dakikada yüzde 100

mate20-pro-pil-YjZv

Ölçümlerden elde ettiğimiz sonuçlara göre Huawei Mate 20 Pro markanın açıkladığından da hızlı şarj oluyor. Ancak test telefonunun henüz çok yeni olduğunu ve sadece 3 kez şarj edildiğini hatırlatmak isteriz. Muhtemelen ulaştığımız bu değerler belli bir süre sonra firmanın açıkladığı rakamlara yaklaşacaktır.
Huawei Mate 20 Pro teknik özellikleri

6.39 inç HDR OLED, 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü (539ppi);
Çentikli tasarım
Sekiz çekirdekli Kirin 980 işlemci (2xA76 @2.6GHz + 2xA76 @1.92GHz +4xA55 @1.8GHz),
Mali-G76 MP10 GPU
6GB RAM, 128GB depolama
Nano Memory bellek kartı yuvası
Android 9 Pie işletim sistemi
EMUI 9
40 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel f/2.4 OIS telephoto (80mm) + 20 Megapiksel f/2.2 ultra-geniş açı (17mm); , Leica objektif, 5X optik zoom
4K 30 fps video kayıt, 720@960fps ağır çekim (ana kamera)
24 Megapiksel ön kamera, f/2.0 Leica objektif, Portre Modu.
Full HD 30 fps video kayıt (Ön kamera)
4,200mAh; Super Charge 40W; 15W kablosuz şarj, Reverse Wireless Charging
Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi
3D Face Unlock
Dual SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 + LE, NFC, USB Type-C
IR blaster, stereo speakers

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Okyanusta korkutan görüntü!Okyanusta korkutan görüntü!
Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Pro teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

İlginizi Çekebilir

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Galaxy Note 9’un fiyatı düşüşte

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri...

Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!

İnternetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En çok satan 10 video oyunu!

En çok satan 10 video oyunu!

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Honor 8X ile Netflix arasında işbirliği!

Okyanusta korkutan görüntü!

Okyanusta korkutan görüntü!

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Neil Armstrong eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı!

Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

Akıllı telefonların üreticisine maliyeti ne kadar?

Diablo severlere müthiş haber! Telefonlara geliyor...

Diablo severlere müthiş haber! Telefonlara geliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.