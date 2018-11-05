Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Mate 20 Pro, firmanın en yeni amiral gemisi modellerinden biri. Ekrandan parmak izi okuma, 3 modüllü ana kamera, sonsuz ekran ve benzeri özellikleri bulunan telefon gelişmiş fonksiyonlar sunuyor.
Telefonun özellikleri arasında yer alan hızlı şarj ise firmanın iddiasına göre kutusundan çıkan 40 Watt adaptör ile 30 dakikada yüzde 70 şarj olma imkanı sunuyor. Ayrıca telefonun sıfırdan yüzde yüze kadar şarj olması için 68 dakika geçmesi gerekiyor. Resmi rakamlar bunu gösteriyor olsa da biz de deneme yapıp bu değerlerin doğruluğunu kontrol etmek istedik.
Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor? (Video)
Hazırladığımız videoda pili tamamen bitirip telefonu kapalı olarak şarj ettik ve 5, 15, 30 ve 45 dakikada ne kadar şarj olduğunu ölçtük. Ayrıca Huawei Mate 20 Pro'nun yüzde 100 doluluğa ne kadar sürece ulaştığını da ölçtük. Gelin önce videomuzu izleyelim. Ardından konuyla ilgili yorumlarımızı aktaralım:
Video:
5 dakika yüzde 14
15 dakikada yüzde 40
30 dakikada yüzde 76
45 dakikada yüzde 96
54 dakikada yüzde 100
Ölçümlerden elde ettiğimiz sonuçlara göre Huawei Mate 20 Pro markanın açıkladığından da hızlı şarj oluyor. Ancak test telefonunun henüz çok yeni olduğunu ve sadece 3 kez şarj edildiğini hatırlatmak isteriz. Muhtemelen ulaştığımız bu değerler belli bir süre sonra firmanın açıkladığı rakamlara yaklaşacaktır.
Huawei Mate 20 Pro teknik özellikleri
6.39 inç HDR OLED, 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü (539ppi);
Çentikli tasarım
Sekiz çekirdekli Kirin 980 işlemci (2xA76 @2.6GHz + 2xA76 @1.92GHz +4xA55 @1.8GHz),
Mali-G76 MP10 GPU
6GB RAM, 128GB depolama
Nano Memory bellek kartı yuvası
Android 9 Pie işletim sistemi
EMUI 9
40 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel f/2.4 OIS telephoto (80mm) + 20 Megapiksel f/2.2 ultra-geniş açı (17mm); , Leica objektif, 5X optik zoom
4K 30 fps video kayıt, 720@960fps ağır çekim (ana kamera)
24 Megapiksel ön kamera, f/2.0 Leica objektif, Portre Modu.
Full HD 30 fps video kayıt (Ön kamera)
4,200mAh; Super Charge 40W; 15W kablosuz şarj, Reverse Wireless Charging
Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi
3D Face Unlock
Dual SIM, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 + LE, NFC, USB Type-C
IR blaster, stereo speakers
Kaynak: Teknolojioku
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