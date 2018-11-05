Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Mate 20 Pro, firmanın en yeni amiral gemisi modellerinden biri. Ekrandan parmak izi okuma, 3 modüllü ana kamera, sonsuz ekran ve benzeri özellikleri bulunan telefon gelişmiş fonksiyonlar sunuyor.

Telefonun özellikleri arasında yer alan hızlı şarj ise firmanın iddiasına göre kutusundan çıkan 40 Watt adaptör ile 30 dakikada yüzde 70 şarj olma imkanı sunuyor. Ayrıca telefonun sıfırdan yüzde yüze kadar şarj olması için 68 dakika geçmesi gerekiyor. Resmi rakamlar bunu gösteriyor olsa da biz de deneme yapıp bu değerlerin doğruluğunu kontrol etmek istedik.

Huawei Mate 20 Pro ne kadar hızlı şarj oluyor? (Video)

Hazırladığımız videoda pili tamamen bitirip telefonu kapalı olarak şarj ettik ve 5, 15, 30 ve 45 dakikada ne kadar şarj olduğunu ölçtük. Ayrıca Huawei Mate 20 Pro'nun yüzde 100 doluluğa ne kadar sürece ulaştığını da ölçtük. Gelin önce videomuzu izleyelim. Ardından konuyla ilgili yorumlarımızı aktaralım:

Video: