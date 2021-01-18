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  4. Huawei Mate 20 serisi için güvenlik güncellemeleri son bulabilir

Huawei Mate 20 serisi için güvenlik güncellemeleri son bulabilir

18.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Huawei Mate 20 serisi için güvenlik güncellemeleri son bulabilir

Huawei Mate 20 ailesi için yeni bir karar vermiş olabilir. İddialara göre Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X modelleri artık güvenlik güncellemesi alamayacak. Ancak bir model, iddialara bakılırsa güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro 2018 yılında Çinli şirket tarafından tanıtılmıştı. Akıllı telefon ailesi, markanın amiral gemisi modeliydi ve zamanına göre iyi özellikler barındırıyordu. 40W hızlı şarj ve Kirin 980 işlemcisi bu özelliklerden birkaçıydı. Ancak Huawei, iddialara bakılırsa Huawei Mate 20 ailesi için kullanıcıları üzebilecek bir karar aldı.

HUAWEİ MATE 20 İÇİN GÜNCELLEME YOK

İddialara göre Huawei, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro ve Huawei Mate 20X modellerine güvenlik güncellemesi dağıtmayacak. Gizmochina'nın haberiyle ortaya çıkan bu iddiaya göre Mate 20X 5G modeli için Huawei bir istisna uygulamayacak ve Mate 20X 5G güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

Huawei Mate 20 güvenlik güncellemesi

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SAVUNMASIZ HALE GELECEKLER

Huawei'nin bu kararı için henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil. Eğer karar doğruysa Huawei Mate 20 sahiplerinin yeni bir akıllı telefona geçmek için hazırlık yapması gerekebilir. Zira gelişebilecek Android açıklarına karşı cihazlar güvenlik güncellemesi alamayacağı için savunmasız hale gelecek.

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