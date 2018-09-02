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Huawei Mate 20 tanıtım tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

Çinli üreticinin yeni telefonu Huawei Mate 20, ekim ayında resmi olarak tanıtılıyor.

Huawei Mate 20 tanıtım tarihi belli oldu

Merakla beklenen amiral gemisi Huawei Mate 20'nin lansman tarihi açıklandı. Yeni telefonla ilgili bilgiler Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018 etkinliğinde duyuruldu. Yeni model ekim ayında resmi olarak tanıtılacak.

Huawei Mate 20 tanıtım tarihi belli oldu

Mate ailesinin yeni modeli olan Mate 20, 16 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak. Bu bilgilendirme IFA 2018 bünyesinde yapılan Huawei Kirin 980 tanıtımı sırasında yapıldı. Huaewi yeni işlemcinin Mate 20 modelinde kullanılacağının da bilgisini verdi.
Kirin 980 ile gelecek

Dünyanın 7 nm üretim teknolojisine dayanan ilk işlemcisi olan Kirin 980, ilk kez Mate 20'de kullanılacak. Kağıt üzerinde amiral gemisi cihazlarda kullanılan rakibi Snapdragon 845'ten daha güçlü olan Kirin 980'in ilerleyen dönemde diğer Huaewi ve Honor marka telefonlarda kullanılması bekleniyor.
Üç model olacak

Huawei, yeni ürün ailesini Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Lite modellerinden oluşturacak. Lansmanda şimdiden tanıtılan Mate 20 Lite'a ek olarak Mate 20 Pro ve Mate 20 telefonlarının detayları açıklanacak. Firmanın P20 ailesinde olduğu gibi Mate 20 için de bir Porsche Design modelinin gelmesi mümkün görünüyor. Ancak bu beklenti gerçekleşmeyebilir de.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 teknoloji

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