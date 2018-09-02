Merakla beklenen amiral gemisi Huawei Mate 20'nin lansman tarihi açıklandı. Yeni telefonla ilgili bilgiler Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2018 etkinliğinde duyuruldu. Yeni model ekim ayında resmi olarak tanıtılacak.
Huawei Mate 20 tanıtım tarihi belli oldu
Mate ailesinin yeni modeli olan Mate 20, 16 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek bir etkinlikle duyurulacak. Bu bilgilendirme IFA 2018 bünyesinde yapılan Huawei Kirin 980 tanıtımı sırasında yapıldı. Huaewi yeni işlemcinin Mate 20 modelinde kullanılacağının da bilgisini verdi.
Kirin 980 ile gelecek
Dünyanın 7 nm üretim teknolojisine dayanan ilk işlemcisi olan Kirin 980, ilk kez Mate 20'de kullanılacak. Kağıt üzerinde amiral gemisi cihazlarda kullanılan rakibi Snapdragon 845'ten daha güçlü olan Kirin 980'in ilerleyen dönemde diğer Huaewi ve Honor marka telefonlarda kullanılması bekleniyor.
Üç model olacak
Huawei, yeni ürün ailesini Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Lite modellerinden oluşturacak. Lansmanda şimdiden tanıtılan Mate 20 Lite'a ek olarak Mate 20 Pro ve Mate 20 telefonlarının detayları açıklanacak. Firmanın P20 ailesinde olduğu gibi Mate 20 için de bir Porsche Design modelinin gelmesi mümkün görünüyor. Ancak bu beklenti gerçekleşmeyebilir de.
Kaynak: Teknolojioku
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