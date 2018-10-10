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Huawei Mate 20X özel soğutma sistemiyle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

Huawei’nin 16 Ekim’de gerçekleştireceği özel etkinlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro haricinde oyun odaklı Huawei Mate 20X modelini de tanıtacağı ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Huawei Mate 20X özel soğutma sistemiyle geliyor

Bilindiği üzere Huawei 16 Ekim’de özel bir etkinlik düzenleyecek. Çinli üretici düzenleyeceği bu etkinlikte 7nm üretim teknolojisi ile geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden güç alan Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtacak. Fakat yeni ortaya çıkan detaylara göre, Huawei aynı gece oyun odaklı Mate 20X modelini de tanıtacak. Zira Huawei Mate 20X ile ilgili ilk resmi paylaşım da gerçekleşti.
Genel itibariyle Razer Phone sonrası oyun odaklı akıllı telefonların revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu sene içerisinde Xiaomi Black Shark, Nubia Red Magic, ASUS ROG Phone ve Honor Play gibi oyun odaklı cihazların satışa sunulduğunu görmüştük. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha ekleniyor; Huawei Mate 20X.

Çinli üretici Huawei Mate 20X için ilk resmi paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşımdan da anlaşılacağı üzere Mate 20X, üstün bir soğutma sistemiyle gelecek. Muhtemelen devasa bir batarya da bu soğutma sistemine eşlik edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20X teknoloji

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