Huawei Mate 20X özel soğutma sistemiyle geliyor

Bilindiği üzere Huawei 16 Ekim’de özel bir etkinlik düzenleyecek. Çinli üretici düzenleyeceği bu etkinlikte 7nm üretim teknolojisi ile geliştirdiği Kirin 980 yonga setinden güç alan Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerini tanıtacak. Fakat yeni ortaya çıkan detaylara göre, Huawei aynı gece oyun odaklı Mate 20X modelini de tanıtacak. Zira Huawei Mate 20X ile ilgili ilk resmi paylaşım da gerçekleşti.

Genel itibariyle Razer Phone sonrası oyun odaklı akıllı telefonların revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Keza bu sene içerisinde Xiaomi Black Shark, Nubia Red Magic, ASUS ROG Phone ve Honor Play gibi oyun odaklı cihazların satışa sunulduğunu görmüştük. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha ekleniyor; Huawei Mate 20X.

Çinli üretici Huawei Mate 20X için ilk resmi paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşımdan da anlaşılacağı üzere Mate 20X, üstün bir soğutma sistemiyle gelecek. Muhtemelen devasa bir batarya da bu soğutma sistemine eşlik edecektir.

iPhone Xs şarj sorunu giderildi



