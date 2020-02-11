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Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play Store nasıl yüklenir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Huawei’nin yeni üst seviye akıllı telefonu Huawei Mate 30 Pro, kısa süre önce ülkemizde satışa sunuldu. Güzel tasarımı, büyük ekranı ve gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çeke telefon, Android 10 işletim sistemine sahip, ancak içinde Google servisleri yer almıyor.

Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play Store nasıl yüklenir?

Peki, bu üründe Google servislerinin olmaması, onların yüklenemeyeceği anlamına da geliyor mu? Cevabımız, hayır. Birkaç basit adım uygulayarak, yalnızca birkaç dakika içinde Google Play Store’u telefonunuza kurabilir ve hesabınızı kullanarak oyun ve uygulamaları telefonunuza rahatlıkla indirebilirsiniz.

HUAWEI Mobil Servisleri (HMS) tarafından desteklenen HUAWEI AppGallery ile birçok önemli içeriğe erişim sunan HUAWEI Mate 30 Pro, küçülen çentiği ve şelale ekran konseptiyle de yeni bir yaklaşım deniyor.

Mate Serisi’nin son üyesi Mate 30 Pro, ilk bakışta arka panelinde yer alan dairesel kamera yerleşimi ile dikkat çekiyor. HUAWEI Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla gelişmiş bir sistem sunuyor.

Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps’de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO
değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor. HUAWEI Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde etkileyici ışık duyarlılığıyla düşük ışık koşullarında çarpıcı sonuçlar elde etmek için yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.

8MP HUAWEI Telefoto Kamera 3x optik zoom, 5x Hibrit zoom ve 30x Dijital zoom sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + AI Sabitleme (AIS) ve 3D Derinlik Algılama, HUAWEI Mate 30 Serisi’ni akıllı telefon fotoğrafçılığı ve video çekimi için tüketiciler için en yetenekli taşınabilir cihaz haline getiriyor. Ön tarafta 3D Derinlik Algılama Kamerası, özçekimler ve portreler için doğru alan derinliği bilgileriyle gelişmiş bokeh efektleri sunuyor.

HUAWEI Mate30Pro, 4500mAh değerinde güçlü bir bataryaya sahip. TÜV Rheinland sertifikalı 40W kablolu ve kablosuz 27W
değerlerine sahip HUAWEI Süper Şarj Teknolojisi, kullanıcılara güvenli ve hızlı şarj sağlıyor. HUAWEI Mate 30 Pro, kullanıcıların diğer cihazlarını da şarj edebilmeleri için hızlı ve kolay bir yol sağlayarak geliştirilmiş ters kablosuz şarj özelliğini de sunuyor.
HUAWEI Mobil Servisleri ile ekosistemini geliştiriyor

HUAWEI AppGallery, HUAWEI Temalar, HUAWEI Bulut Depolama, HUAWEI Tarayıcı, HUAWEI Müzik, HUAWEI Video, HUAWEI
Okuyucu, HUAWEI Asistan ve diğer HMS uygulamaları dünya çapında art arda kullanıma açıldı ve HMS’in önemli bir parçası haline geldi. HUAWEI AppGallery, tüm HUAWEI akıllı telefonlara ön yüklü olarak resmi bir uygulama dağıtım platformu olarak geliyor. Nisan 2018’deki küresel lansmanından bu yana HUWAEI AppGallery, 170’den fazla ülke ve bölgede aylık 39
milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor. Toplam yüklemeler bir yılda 180 milyara ulaştı ve HUAWEI AppGallery’de
yayımlanan global uygulamaların sayısı, daha fazla geliştirici HMS ekosistemine katıldıkça artıyor. 2019 ikinci yarı itibariyle Türkiye’de de aktif hale getirilen Huawei AppGallery, global ve lokal uygulamalarla her geçen gün büyüyor.

Bu videomuzda da bu işlemin nasıl yapıldığı basitçe gösteriyoruz.

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Huawei Mate 30 Pro Google Play Store

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