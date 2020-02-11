Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play Store nasıl yüklenir?

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HUAWEI Mobil Servisleri (HMS) tarafından desteklenen HUAWEI AppGallery ile birçok önemli içeriğe erişim sunan HUAWEI Mate 30 Pro, küçülen çentiği ve şelale ekran konseptiyle de yeni bir yaklaşım deniyor.

Mate Serisi’nin son üyesi Mate 30 Pro, ilk bakışta arka panelinde yer alan dairesel kamera yerleşimi ile dikkat çekiyor. HUAWEI Mate 30 Pro, 40MP Cine Kamera, 40MP SuperSensing Kamera, 8MP Telefoto Kamera ve 3 Boyutlu Derinlik Algılama Kamerasıyla gelişmiş bir sistem sunuyor.

Cine Kamera, genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K / 60fps, 7680 fps’de ultra yavaş çekim, video çekimi için 51200 ISO

değerinde yüksek ISO değeri özelliklerine sahip olan, 1 / 1,54 inçlik bir sensör boyutuna sahip. Ayrıca 4K, Düşük-Işık ve Ultra-Geniş hızlandırılmış çekim video seçeneklerini de destekliyor. HUAWEI Mate 30 Pro ayrıca profesyonel görünümlü sonuçlar için kayıt sırasında bokeh özellikleri sunuyor. Ek olarak, çift kamera sisteminin ikincisi, ISO 409.600 değerinde etkileyici ışık duyarlılığıyla düşük ışık koşullarında çarpıcı sonuçlar elde etmek için yüzde 40 daha fazla ışık alan 1 / 1,7 inç HUAWEI SuperSensing Cine Kamera olarak konumlanıyor.