Huawei Mate 40 Android tutkunlarına ne sunacak?

ABD ile yaşanan krizden dolayı ağır darbeler alan Huawei, 22 Ekim’deki etkinliğinde tanıtacağı yeni akıllı telefonu ile bünyesindeki premium sınıf akıllı telefonlara bir yenisini daha ekleyecek. Kirin 9000’ün kalbinde yer alacağı bu modelde 8 GB RAM bulunacak. Pro modelde ise bu miktar 12 GB’a kadar çıkacak. Mate 40 ailesi işlemcisi ya da kamerasıyla değil, kamera özellikleri ile ön plana çıkacak. En azından iddialar bu yönde.

MATE 40 KAMERA ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKEBİLİR

Ana modelin arka tarafında Leica imzalı dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kameralar, ana lens + ultra geniş açılı lens, makro lens ve derinlik algılama sensörü olarak konumlandırılabilir. Ana lensinin 108 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını düşündüğümüz bu kameralar, DxOMark’ta yüksek puanlara ulaşabilir gibi görünüyor.

Telefonun arka orta bölümüne çember bir şekilde konumlandırılacak olan kameralar, firmanın bu zamana kadar en iyi fotoğraf ve video çeken kamerası konumunda olacak. Çerçeveye gizlenmiş kısayollar sayesinde zoom yapmak için çemberi iki parmağınızda tam tur döndürmeniz yeterli olacak.