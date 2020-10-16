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Huawei Mate 40 için dikkat çekici bir tanıtım videosu yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40 ailesi için bekleyiş sürüyor. Huawei, bu bekleyişin heyecanını artırmak adına yeni bir tanıtım videosu daha yayınlamış durumda. Fakat bu video, iddialara göre Huawei Mate 40'a dair ufak bir mesaj gizliyor.

Huawei Mate 40 için dikkat çekici bir tanıtım videosu yayınladı

Huawei Mate 40 ile tanışmamıza birkaç gün kaldı. Ancak Huawei, tanıtım öncesi yeni akıllı telefon ailesine dair bazı videolar ve posterler yayınlamaya devam ediyor. Huawei Mobile, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı son video ise oldukça dikkat çekici olarak karşımıza çıktı. Zira bir oyunun içinde geçen bu video, ufak bir ipucu barındırıyor olabilir.

İŞTE HUAWEİ MATE 40'IN YENİ TANITIM VİDEOSU

Huawei yayınladığı videoda, bize atari zamanlarını hatırlatan bir video oyunu ile karşımıza çıkıyor. Oyunun alt kısmında ise oyuna dair verileri gösteren bir bar bulunuyor. İşte Mate 40 için ipucu değerinde olan bilgi, bu noktada yer alıyor. Zira 50 ile başlayan bu bar, daha sonra 90'a kadar çıkıyor ve 90'da sabitlendiği anda oyun bambaşka bir evreye geçiyor. Peki uzmanlara göre bu ne anlama geliyor?

Mate 40 tanıtım videosu

HUAWEİ MATE 40 İLE EKRAN YENİLEME HIZI YÜKSELEBİLİR

Mate 40 ailesinden gelen bu videonun telefonun ekran yenileme hızına gönderme yaptığı düşünülüyor. Eğer bu düşünce doğruysa Huawei Mate 40 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Bu sayede tıpkı rakip üreticilerin telefonları gibi oyunlarda daha hızlı bir akış mümkün olacak. Mate 40'ın tanıtım videosunun bir oyunun üzerine inşa edilmesi de bundan kaynaklı olabilir.

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