Huawei Mate 40, Kirin 9000 işlemcisine sahip olacak

Çin’deki sonbahar ortası festivali vesilesiyle Huawei’den Kirin, amiral gemisi Kirin yonga setlerindeki evrimi gösteren bir promosyon posteri aracılığıyla müşterilere dileklerini iletti.

Posterde ayrıca Kirin 950, Kirin 960, Kirin 970, Kirin 980 ve Kirin 990 5G yer alıyor. Üstte, şirketin “9” numarasıyla başlayan ve muhtemelen yakında çıkacak olan Kirin 9000 5G yonga seti açıkça görünüyor.

Huawei Consumer Business Group’un önceki CEO’su Richard Yu, Kirin 9000’in yeni 5G teknolojileri, AI işleme, güçlü Sinir İşleme Birimi (NPU) ve GPU performansları içeren şimdiye kadarki en güçlü Kirin yonga seti olacağını söyledi.

Geçen yıl 7nm + EUV teknolojisi ile inşa edilen Kirin 990 ve doğrudan SoC’ye gömülü 5G modeme sahip dünyanın ilk yonga seti. Kirin 990, NSA / SA çift modlu 5G bağlantısı desteğiyle geliyor. Ayrıca bu yonga seti NPU, gelişmiş AI performansı sunuyordu.

Kirin 9000, Huawei Mate 40 serisinde yer alacak. Ayrıca telefon serisinin küresel lansmanının 22 Ekim’de gerçekleşeceği söyleniyor.

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