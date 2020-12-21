Huawei Mate 40 Pro+'ın DxOMark puanı açıklandı!

Huawei Mate 40 ailesini ekim ayında duyurmuştu. Akıllı telefon ailesi Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+'tan (Mate 40 Pro Plus) oluşuyordu. Özellikle Mate 40 Pro DxOMark kamera testine girerek herkesi şaşırtan bir skor almaya başardı. Zira Kirin 9000 işlemcili telefon, DxOMark'tan 136 puan alarak DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinin zirvesine yerleşti. Mate 40 Pro'dan sonra zirvede değişiklik yaşanmadı ve bugüne kadar zirve hep Mate 40 Pro'nun oldu. Ancak değişim vakti geldi. Hem de bu değişimin başrolü Mate 40 ailesinin diğer bir üyesi olan Huawei Mate 40 Pro+'tı.

HUAWEİ MATE 40 PRO+ DXOMARK PUANI İLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Mate 40 Pro+ DxOMark testine konuk oldu. Daha önce kardeşi Mate 40 Pro'nun konuk olduğu test masasına bu kez Mate 40 Pro+ geldi. DxoMark ekibi, yaptığı çekimler sonucunda telefonun puanlarını netleştirdi. Ekibin verdiği puanlar, telefonu zirveye yerleştirdi.

İŞTE HUAWEİ MATE 40 PRO+ DXOMARK SONUCU

DxOMark ekibi Huawei Mate 40 Pro+'a fotoğraf yetenekleri ile 144 puan, video yetenekleri ile ise 115 puan verdi. Böylece telefon ortalama 139 puan ile DxOMark en iyi kameraya sahip olan akıllı telefon listesinde yer alan 136 puanlık kardeşi Mate 40 Pro'yu geçerek, listenin lideri oldu.