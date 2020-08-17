Huawei Mate 40 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı!

Huawei Mate 40 ailesinden geçtiğimiz günlerde bazı sızıntılar yapılmış, telefonların render görüntüleri paylaşılmıştı. Söz konusu sızıntılar Huawei'nin işlemci üretimini durduracağı haberlerinin gölgesinde gerçekleşmişti. Fakat görünüşe bakılırsa bu haberler Huawei'yi durdurmaya engel değil. En azından bu haftanın yeni sızıntıları bize bunu gösteriyor. Bir de Huawei Mate 40 Pro'nun fiyatını.

HUAWEİ MATE 40 PRO FİYATI İLE ŞAŞIRTTI

Huawei Mate 40 Pro fiyat bilgisini bir Twitter kullanıcısı paylaştı. Kullanıcının iddiasına göre, Huawei P40 Pro'nun 128 GB'lık sürümü 863 dolardan, 256 GB'lık sürümü 935 dolardan, 512 GB'lık sürümü ise 1.064 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyatların beklendiği düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Huawei Mate 40 Pro, ailenin tek üyesi de olmayacak.

HUAWEİ MATE 40 AİLESİNDE HANGİ MODELLER VAR?

Huawei Mate 40 ailesinde; Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve bir Huawei klasiği olarak Mate 40 Porsche Design yer alacak. Bu modellerin özellikleri net değil. Ancak hepsinde Kirin 1000 serisi işlemcilerin kullanılacağı kesin gibi. Huawei Mate 40 Pro'da ise iddialara göre, hem fiziksel hem de dokunmatik tuşlar bulunacak. Böylece kavisli bölgelere tuş ataması yapılabilecek. Huawei henüz Mate 40 ailesinin tanıtım tarihini paylaşmadı.

