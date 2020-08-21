Huawei Mate 40 Pro’nun kamerası zirveye oturacak

Akıllı telefon pazarındaki iddialı isimlerden biri olan Huawei 2020 bitmeden yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Bilindiği üzere Çinli şirket her yıl P ve Mate serisi altında yeni amiral gemisi modellerini satışa sunuyor.

Hatırlanacağı üzere yılın ilk yarısında P serisinin yeni üyesi olan P40 Pro tanıtılmıştı. Şimdi ise sıra Mate serisinin yeni üyesine yani Mate 40 Pro’ya geldi.

Bilindiği üzere söz konusu Huawei olduğunda akla gelen ilk şey kamera oluyor. Çinli üretici Leica ile ortak geliştirdiği akıllı telefon kameralarında gerçekten üst seviye bir performans sergiliyor.

Zaten şimdiye kadar çıkan hemen her Huawei amiral gemisi modeli DxOMark listesinde zirveye yerleşmeyi başarmıştı. Genel beklenti Mate 40 Pro’nun da DxOMark’ta ilk sıraya oturacağı yönünde. Peki Mate 40 Pro’da nasıl bir kamera modülü karşımıza çıkacak?

MATE 40 PRO'NUN KAMERALARI DAİREDE YER ALACAK

Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre Huawei daire şeklinde bir modüle yer verme düşüncesinde. Zira geçtiğimiz gün sızdırılan görseller de bu iddiayı destekliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass’ta benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

Elbette günün sonunda önemli olan kamera modülünün şeklinden ziyade kullanıcılara sunacağı performans diyebiliriz.

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