Huawei Mate 40 Pro önemli bir teknolojiyle geliyor

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Huawei, kamera tarafında gerçekten muazzam işler başaran bir şirket. Şimdiye kadar satışa sunulan Huawei modellerinin kamera yönünden müşterilerini memnun ettiği inkar edilemez bir gerçek.

Peki önümüzdeki dönemde Türkiye’de de satışa çıkacak olan Mate 40 Pro ile dengeler değişecek mi? Kullanıcıların asıl merak ettikleri soru bu.

Geçtiğimiz gün Huawei mühendislerinden birisi Mate 40 Pro’da kullanılan serbest lens teknolojisi hakkında bilgi verdi. Huawei çalışanı bu lens sayesinde gelecekte kamera çıkıntılarının çok daha ince olabileceğini söyledi.

Bu teknolojinin özellikle önümüzdeki yıllarda hayli faydalı olacağını söyleyen Huawei çalışanı, telefonların çok daha ince ve hafif olmasında kamera çıkıntısının önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Huawei’nin yeni lens teknolojisi sayesinde kamera ağırlığı ve çıkıntının neredeyse sıfıra ineceğini belirten çalışan, gelecekte pek çok üreticinin bu teknolojiye geçeceğini iddia etti.

Huawei’nin kullandığı yeni lens teknolojisi geniş açı çekimlerinde ortaya çıkan bozulmaları da tamamen ortadan kaldırıyor. Yani bu açıdan bakıldığında Çinli üreticinin hayli iddialı bir iş ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Elbette kesin sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerekecek. Bakalım Huawei iddia ettiği gibi muazzam bir deneyim sunabilecek mi?

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