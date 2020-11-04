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  4. Huawei Mate 40 Pro şarj süresini 49 dakikada tamamlıyor

Huawei Mate 40 Pro şarj süresini 49 dakikada tamamlıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.11.2020 12:14 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40 Pro tam 49 dakikada tam şarj olması ile yapılan testlerde ilginç bir sonuç ortaya koydu. İşte performans testinin sonuçları.

Huawei Mate 40 Pro şarj süresini 49 dakikada tamamlıyor

Huawei Mate 40 serisi Çin’de geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çin lansmanı bu akıllı telefonların bazı özelliklerini daha ortaya çıkardı. Son açıklamaya göre 66W hızlı şarjHuawei Mate 40 Pro, 4400 mAh pilini 49 dakikada yüzde 1’den yüzde 100’e doldurabiliyor.

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@DigitalChatStation’dan alınan test sonucuna göre şarj testinin başlangıç noktası yüzde 1 olarak belirlendi ve tam dolum gerçekleştirildi. Aşağıdan test sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

5 dakika – % 20 (880 mAh pil)
10 dakika sonra – % 41 (1804 mAh pil)
15 dakika sonra – % 50 (2288 mAh pil)
30 dakika – % 86 (3784 mAh pil)
36 dakikada – % 90 (3960 mAh pil)
44 dakika sonra – % 97 (4268 mAh pil)
49 dakikada tam şarj (4400 mAh pil)

Bu sonuçlar iyi görünse de en iyisi değil. Xiaomi Mi 10 Pro hızlı şarj konusunda rakibinden daha iyi performans sergiliyor. Mi 10 Pro’nun sonuçlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

5 dakika – % 20 (900 mAh pil)
10 dakika sonra – % 40 (1800 mAh pil)
15 dakika sonra – % 48 (2160 mAh pil)
30 dakika – % 88 (3825 mAh pil)
36 dakikada – % 92 (4140 mAh pil)
44 dakikada tam şarj (4500 mAh pil)

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Realme X7 Pro ise teste göre rakiplerinden daha iyi bir şarj performansına sahip.
5 dakika -% 22 (1936 mAh pil)
10 dakika sonra -% 40 (2520 mAh pil)
15 dakika sonra -% 56 (3240 mAh pil)
30 dakika -% 95 (4275 mAh pil)
36 dakikada tam şarj (4500 mAh pil)

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