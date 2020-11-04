Huawei Mate 40 Pro şarj süresini 49 dakikada tamamlıyor

Huawei Mate 40 serisi Çin’de geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çin lansmanı bu akıllı telefonların bazı özelliklerini daha ortaya çıkardı. Son açıklamaya göre 66W hızlı şarjlı Huawei Mate 40 Pro, 4400 mAh pilini 49 dakikada yüzde 1’den yüzde 100’e doldurabiliyor.

HUAWEİ MATE 40 PRO, XİAOMİ Mİ 10 PRO VE REALME X7 PRO YARIŞTI

@DigitalChatStation’dan alınan test sonucuna göre şarj testinin başlangıç noktası yüzde 1 olarak belirlendi ve tam dolum gerçekleştirildi. Aşağıdan test sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

5 dakika – % 20 (880 mAh pil)

10 dakika sonra – % 41 (1804 mAh pil)

15 dakika sonra – % 50 (2288 mAh pil)

30 dakika – % 86 (3784 mAh pil)

36 dakikada – % 90 (3960 mAh pil)

44 dakika sonra – % 97 (4268 mAh pil)

49 dakikada tam şarj (4400 mAh pil)

Bu sonuçlar iyi görünse de en iyisi değil. Xiaomi Mi 10 Pro hızlı şarj konusunda rakibinden daha iyi performans sergiliyor. Mi 10 Pro’nun sonuçlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

5 dakika – % 20 (900 mAh pil)

10 dakika sonra – % 40 (1800 mAh pil)

15 dakika sonra – % 48 (2160 mAh pil)

30 dakika – % 88 (3825 mAh pil)

36 dakikada – % 92 (4140 mAh pil)

44 dakikada tam şarj (4500 mAh pil)