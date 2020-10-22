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Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus'ı resmen tanıttı. Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus, Mate 40'a göre daha gelişmiş özelliklere sahip. Ayrıca akıllı telefonların kamera detayları da dikkat çekiyor. İşte Huawei Mate 40 Pro ve Plus'ın özellikleri ve fiyatları.

Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei, Huawei Mate 40 serisini tanıttığı etkinlikte Huawei Mate 40'ın ardından Huawei Mate 40 Pro'yu ve Huawei Mate 40 Pro Plus'ı görücüye çıkardı. Dilerseniz lafı fazla unutmadan, Huawei'nin yeni amiral gemilerinin özelliklerine geçelim.

Huawei Mate 40 Pro özellikleri

HUAWEİ MATE 40 PRO

Huawei Mate 40 Pro özellikleri arasında 6,76 inç büyüklüğünde 88 derece kavisli, 2772 x 1344 piksel çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırıyor. Yani parmak izi okuyucusu ekrana entegre. Telefon gücünü Kirin 9000 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye Avrupa pazarında 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun ekranında, sol üst köşede yer alan çift kameralı çentikte ise 13 MP çözünürlüğünde ön kamera + 3D derinlik sensörü karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate 40 Pro-2

Huawei Mate 40 Pro arka tarafında iddialı bir kamera kurulumuna sahip. Telefonun kameraları 50 MP ana kamera + 20 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanıyor. Mate 40 Pro, 66W hızlı şarj destekli 4.400 mAh değerinde bir bataryayla geliyor. Ayrıca her iki telefon IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.

Huawei Mate 40 Pro kamera

HUAWEİ MATE 40 PRO PLUS

Huawei Mate 40 Pro Plus, Mate 40 Pro ile neredeyse aynı. Ancak her iki donanımı ayıran bazı ögeler bulunuyor. Bu farklar teknik tarafta ve kamera donanımında öne çıkıyor. Örneğin; Huawei Mate 40 Pro Plus'ta 12 GB RAM var ve telefonun arka tarafı beyaz ve siyah renklerden oluşan seramik bir yapıda.

Huawei Mate 40 Pro Plus özellikleri

Mate 40 Pro Plus'ın kamerası da Mate 40 Pro'ya göre farklı. Telefonun arka kameraları 50 MP ana kamera + 20 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera + 8 MP periskop telefoto kamera + derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Huawei'nin açıklamasına göre Huawei Mate 40 Pro Plus, 17x optik zoom sunuyor.

Huawei Mate 40 Pro Plus kamera

MATE 40 PRO VE MATE 40 PRO PLUS FİYATI

Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro Plus'ın fiyatları şöyle;

Huawei Mate 40 Pro 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: 1,199 euro
Huawei Mate 40 Pro Plus 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: 1,399 euro

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