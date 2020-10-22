Huawei Mate 40 Pro ve Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei, Huawei Mate 40 serisini tanıttığı etkinlikte Huawei Mate 40'ın ardından Huawei Mate 40 Pro'yu ve Huawei Mate 40 Pro Plus'ı görücüye çıkardı. Dilerseniz lafı fazla unutmadan, Huawei'nin yeni amiral gemilerinin özelliklerine geçelim.

HUAWEİ MATE 40 PRO

Huawei Mate 40 Pro özellikleri arasında 6,76 inç büyüklüğünde 88 derece kavisli, 2772 x 1344 piksel çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırıyor. Yani parmak izi okuyucusu ekrana entegre. Telefon gücünü Kirin 9000 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye Avrupa pazarında 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun ekranında, sol üst köşede yer alan çift kameralı çentikte ise 13 MP çözünürlüğünde ön kamera + 3D derinlik sensörü karşımıza çıkıyor.

Huawei Mate 40 Pro arka tarafında iddialı bir kamera kurulumuna sahip. Telefonun kameraları 50 MP ana kamera + 20 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera olarak sıralanıyor. Mate 40 Pro, 66W hızlı şarj destekli 4.400 mAh değerinde bir bataryayla geliyor. Ayrıca her iki telefon IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.