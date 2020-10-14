Huawei Mate 40 sekizgen kamera ile gelebilir!

Huawei, Huawei Mate 40 serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Huawei'nin açıklamasıyla birlikte sızıntıların sayısında artış yaşandı. Huawei Mate 40'ın arka kameralarının, tıpkı Mate 30 Pro'da olduğu gibi büyük bir yuvarlak çerçevede toplanacağı haftalar boyunca söylendi. Fakat Huawei'nin paylaştığı son Mate 40 posterine göre bu söylentiler, sadece bir söylenti olarak kalabilir.

HUAWEİ MATE 40 POSTERİ SEKİZGEN KAMERAYA IŞIK TUTTU

Huawei Mate 40 ailesi için yayınlanan posterde, telefonun arka ve sağ tarafı ufak da olsa görüldü. Buna göre telefonun sağ tarafında ses açma/ kısma butonu ve kırmızı renkte bir kilit tuşu yer alacak. Ancak asıl dikkatimizi çeken şey ise Mate 40'ın arka kamera tasarımının çizgileri. Zira, bu çizgiler sekizgen bir kamera tasarımını bizlere gösteriyor.

YOKSA O TELEFON MATE 40 MI?

Huawei'nin sekizgen kamera kurulumuna sahip bir telefon için patent aldığı söylenmişti. Bu telefonun asıl dikkat çeken yanı ise sekizgen kamerası değildi. İddialara göre bu telefon, Huawei'nin ekran altı kameralı telefonu olacaktı. Sekizgen kameranın ortaya çıkmasıyla birlikte, o telefonun Mate 40 olabileceği ihtimali doğdu. Ancak bunun bir kesinliği yok. Nitekim, Huawei'nin son kararını 22 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte göreceğiz.

