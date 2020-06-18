Huawei Mate 40 serisi erteleniyor mu?

Huawei ile ABD arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. ABD hükümeti, Huawei'ye ticari yasak uygulamaktan vazgeçmiyor. Huawei tarafı ise ABD'li şirketler ile ticaret yapamadığı için Google ve TMSC gibi firmaların alternatiflerini aramaya çalışıyor. Google'ın alternatifini HMS (Huawei Mobile Services), AppGallery ve Yandex gibi alternatiflerde bulan Huawei, TMSC için hala bir çözüm bulmuş değil. Bu da Huawei'nin işlemci gelişimini önemli ölçüde sekteye uğratıyor hatta iddialara göre firmaya erteleme kararları bile aldırtıyor.

HUAWEİ MATE 40 İŞLEMCİ NEDENİYLE ERTELENEBİLİR

Gizmochina'nın haberine göre Huawei Mate 40 serisinin üretimini erteledi. Tedarikçilerinden ricada bulunan Huawei, Huawei Mate 40'ın bazı bileşenlerin üretiminin durdurulmasını istedi. Firma, yaz aylarındaki yeni parça siparişleri ise azaltma kararı aldı. Bunun nedeni ise Huawei'nin ABD yaptırımları nedeniyle TMSC'den işlemci bileşeni tedarik edememesi.

GÖZLER MEDİATEK VE QUALCOMM'A ÇEVRİLDİ

Daha önce gelen haberlerde Huawei'nin iki yıl işlemci stoğu olduğu ve hiçbir şekilde işlemci sıkıntısı çekmeyeceği belirtilmişti. Fakat bu işlemcilerin akıllı telefon işlemcileri değil, sunucu işlemcileri olduğu söylendi. Bunun üzerine Huawei MediaTek ve Qualcomm'un işlemcilerine göz atmaya başladı. Huawei'nin incelemeleri ve araştırmaları sonuç verirse 1-2 aylık bir ara sonrasında Huawei Mate 40'ın bileşenlerinin üretimi başlayabilir. Böylece telefon ertelenmeden tüm ihtişamıyla tanıtılabilir.

