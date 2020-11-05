Huawei Mate 40 serisinin içi açıldı

İlk olarak Huawei Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS Porsche Design’ın incelenmesine karar verildi. Uzmanlar, bu cihazların içinde neler olduğunu incelerken, Huawei’nin bu akıllı telefonlarda kullandığı flaş bellekle ilgili ilginç bir ayrıntı buldu.

HUAWEİ SFS 1.0 FLAŞ BELLEK ORTAYA ÇIKTI

Telefonların içinin açılması ile, bu iki modelin içinde HiSilicon logosunu taşıyan ve Huawei’nin tarafından oluşturulduğunu gösteren bir flaş bellek olduğu ortaya çıktı. Huawei SFS 1.0 flaş modülünün ölçüm sonuçlarına dayanarak, UFS 3.1 flaş belleğe kıyasla işlem hızında neredeyse iki kat artış sağladığını tespit etmek mümkün oldu.

Bu flaş belleklerinin sıralı yazma hızı 1280 MB / s ve rastgele 548 MB / s olarak ölçümlendi. Karşılaştırma için UFS 3.1 için bu rakamların sırasıyla 700 MB / sn ve 200-300 MB / sn olduğunu belirtelim.

İlginç bir şekilde, sunumun kendisinde, şirket, akıllı telefonlarında kendisinin ürettiği bir flaş sürücüsünü kullanmaya başlayacağını açıklamamıştı. Anlaşılan o ki Huawei bunu Apple gibi kullanıcıların keşfetmesine bıraktı.

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