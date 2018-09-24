Huawei Mate P20 Pro aksesuarları sızdı

Ekim ayının 16'sında İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ailesi içinde Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri yer alacak. İnternete düşen yeni bilgiler ve fotoğraflara göre Mate 20 Pro modelinin bazı özellikleri belli oldu.

Huawei Mate P20 Pro sızıntıları sürüyor

6.9 inçlik çentikli bir tasarıma sahip olması beklenen Huawei Mate 20 Pro, yüz tanıma yerine ekrana gömülü parmak izi ile gelecek. Ayrıca son dönemde piyasaya sürülen telefonlarda olduğu gibi yapay zeka desteği de sunacak olan telefonun ortaya çıkan fotoğraflarında arka yüzde parmak izi okuyucu bulunmaması ekrana gömülü parmak izi iddialarını güçlendiriyor. Hatırlarsanız şirketin alt markası olan Honor'ın Honor 10 modelinde de ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu bulunuyordu.

xda-developers sitesinde ortaya çıkan aksesuar fotoğraflarına (daha doğrusu bilgisayar ortamında hazırlanan görüntüler) bakacak olursak Mate 20 Pro modelinin arka yüzünden 3 adet kamera yer alıyor. P20 Pro'da olduğu gibi 3 kameralı olacak olan telefonda bu kameralar arka yüzde dikdörtgen olacak şekilde yerleştirilmiş. Dörtgenin dördüncü köşesinde ise LED lamba yer alıyor.