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Huawei Mate X2 ekranı ile ilgili yeni detaylar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modelinde eski paneli kullanacağı ortaya çıktı. İşte Huawei Mate X2 ile ilgili son detaylar.

Huawei Mate X2 ekranı ile ilgili yeni detaylar

Huawei yeni katlanabilir ekranlı modelinin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şimdiye kadar yeni Mate X modeli ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan birisi de Huawei’nin ekran için Samsung’un kapısını çalacağına yönelikti.

Bilindiği üzere Huawei’nin şimdiye kadar satışa sunduğu iki katlanabilir ekranlı akıllı telefon modeli de dışa doğru katlanıyordu. Yani telefon katlandığında ekran yüzeyi dış tarafa doğru bakıyordu. Bu da telefonun ekranını korumayı güçleştiren bir etkendi.

Yeni nesilde Huawei’nin dışa doğru katlanan mekanizma yerine içe doğru katlanan yeni bir tasarım tercih edeceği iddia edildi. Bu tasarım için de Samsung’un kapısını çalacağı ve ekran ihtiyacını Güney Koreli teknoloji devi vasıtasıyla gidereceği söylenmişti.

HUAWEİ MATE X2'NİN EKRANI HUAWEİ MATE XS İLE AYNI OLACAK

Sızdırılan yeni raporlara göre Mate X2, selefi ile aynı ekranı taşıyacak. Yani Huawei, yeni katlanabilir ekranlı modeli için ekran ihtiyacını Samsung yerine bir kez daha BOE’den karşılayacak.

Bilindiği üzere BOE Çin kökenli bir ekran üreticisi. Ekranları Samsung ya da LG kadar kaliteli olmasa da günü kurtarmaya yetiyor.

Huawei Mate X2 modelinde Mate X ekranının kullanılacak olması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bakalım Huawei yeni modelinde fiyat baremini biraz daha aşağıya çekebilecek mi? Bunu zamanla göreceğiz.

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