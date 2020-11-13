Huawei Mate X2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan gelen açıklamaya göre Mate X2, yakın zamanda tanıtılan Mate 40 serisinin en iyi modellerinde olduğu gibi 66W hızlı şarj desteği ile gelecek. Raporlara göre, cihazda 8.03 inç ana OLED ekran ve 6.45 inçlik ek ekran yer alacak.

MATE X2 BAŞKA NELER SUNACAK?

Telefonun kalbinde ise 5nm üretim süreci ile üretilen Kirin 9000 yonga seti bulunacak. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenen bu model kamera özellikleri ile yeterli bir performans sunacak.

Huawei üretim tesislerinin, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Mate 40 ailesinin yüksek talebiyle başa çıkamadığı söyleniyor. Büyük olasılıkla sorun, Çinli şirketin sınırlı miktarda Kirin 9000 yongasına sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu sorun da yakında TSMC ile olacak anlaşma ile çözülecek gibi görünüyor.

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