HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei Mate X2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei Mate X2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

13.11.2020 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Huawei Mate X2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei çalışmalarına devam ediyor. Çinli firmanın önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 hakkında bugün yeni detaylar ortaya çıktı. Peki, yeni model bizlere neler sunacak?

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan gelen açıklamaya göre Mate X2, yakın zamanda tanıtılan Mate 40 serisinin en iyi modellerinde olduğu gibi 66W hızlı şarj desteği ile gelecek. Raporlara göre, cihazda 8.03 inç ana OLED ekran ve 6.45 inçlik ek ekran yer alacak.

MATE X2 BAŞKA NELER SUNACAK?

Telefonun kalbinde ise 5nm üretim süreci ile üretilen Kirin 9000 yonga seti bulunacak. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenen bu model kamera özellikleri ile yeterli bir performans sunacak.

Huawei üretim tesislerinin, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Mate 40 ailesinin yüksek talebiyle başa çıkamadığı söyleniyor. Büyük olasılıkla sorun, Çinli şirketin sınırlı miktarda Kirin 9000 yongasına sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu sorun da yakında TSMC ile olacak anlaşma ile çözülecek gibi görünüyor.

Koronavirüs gerçek görüntüleri ortaya çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Cepteki tehlike herkesi korkuttu!Cepteki tehlike herkesi korkuttu!
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Samsung çift ekranlı akıllı telefon modeli ile sürpriz yapabilir

Samsung çift ekranlı akıllı telefon modeli ile sürpriz yapabilir

Android ve iOS için güvenlik açıkları herkesi korkuttu!

Cepteki tehlike herkesi korkuttu!

Samsung Huawei'nin boşluğunu doldurmak istiyor iddiası

Samsung Huawei'nin boşluğunu doldurmak istiyor iddiası

Çin, online ticaret devlerine savaş açtı

Çin, online ticaret devlerine savaş açtı

Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladı

Samsung telefonlara güncelleme müjdesi!

Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelebilir

Paylaştığı bilgi herkesi şaşırttı! Yeni destek mi geliyor?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.