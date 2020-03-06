Huawei Mate Xs satışa çıkar çıkmaz tükendi!

Huawei Mate Xs modelini geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle internet üzerinden yaptığı canlı yayın etkinliği ile tanıtmıştı. Şirketin daha önce duyurduğu Huawei Mate X modelinin üzerine birçok geliştirme sunan ve 5G hızıyla ön plana çıkan Huawei Mate Xs bugünlerde özellikleri ile değil, oldukça şaşırtan satış performansıyla konuşuluyor.

HUAWEİ MATE XS SANİYELER İÇERİSİNDE TÜKENDİ

Huawei Mate Xs, geçtiğimiz gün Çin'de satışa sunuldu. Çinli tüketiciler deyim yerindeyse Huawei Mate Xs'e hücum ettiler. Bu hücumun sonucunda Mate Xs sadece birkaç saniye içerisinde stok tüketti. Şu an Çin'de Huawei Mate Xs almak isteyen kullanıcılar Huawei'nin ikinci etap satışlarını beklemek durumunda. Gelen bilgilere göre ise fazla beklemeleri de gerekmeyecek.

İKİNCİ ETAP SATIŞ İÇİN TARİH BELİRLENDİ

Huawei, Huawei Mate Xs'in ikinci etap satışları için 8 mart gününü belirledi. Yani 8 mart gününde Huawei Mate Xs tekrar satışa çıkacak ve Çinli tüketicilere sunulacak. Huawei Mate Xs'in ikinci etap satışlarının da saniyeler içinde tamamlanması muhtemel. Bu anlamda Çinli tüketiciler oldukça hızlı olmak zorunda.

