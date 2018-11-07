Huawei MateBook 13 teknik özellikleri nedir? Resmen tanıtıldı...

Huawei MateBook 13, 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 oranında 13 inçlik bir IPS ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda 100% sRGB renk gamutu sunuyor.
Huawei MateBook 13, şirketin en yeni amiral gemileri olan Mate 20 serisi ile birlikte tanıtılan Huawei Share 3.0 teknolojisini destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar oldu. NFC tabanlı bu teknoloji, EMUI 9.0 ve NFC yongasına sahip Huawei akıllı telefonların dizüstü bilgisayar ile kurduğu bağlantıda 1000 adet fotoğrafı sadece iki saniye gibi kısa bir sürede aktarabiliyor.
4.4mm’lik inceliğe sahip olan MateBook 13, %88’lik ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Tüketiciler, UHD620 grafik kartına sahip 8. nesil Intel Core i5-826U işlemcili versiyon ya da NVIDIA MX150 grafik kartına sahip yine 8. nesil Core i5-8560U işlemcili versiyondan birini seçebilirler. 42 mW batarya ile güçlendirilen modelde kulaklık ve USB Type-C girişi bulunuyor.
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü
Bu karede öyle bir detay var ki…
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
İstanbul'da kimler aday olacak? AK Parti'de Binali Yıldırım, CHP'de Muharrem İnce sesleri
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı
40 yıllık eşini balyozla öldüren koca: Beni tehdit ediyordu
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum