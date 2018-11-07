Huawei MateBook 13 teknik özellikleri nedir? Resmen tanıtıldı...

Huawei MateBook 13, 2160x1440 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 oranında 13 inçlik bir IPS ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda 100% sRGB renk gamutu sunuyor.

Huawei MateBook 13, şirketin en yeni amiral gemileri olan Mate 20 serisi ile birlikte tanıtılan Huawei Share 3.0 teknolojisini destekleyen ilk Huawei dizüstü bilgisayar oldu. NFC tabanlı bu teknoloji, EMUI 9.0 ve NFC yongasına sahip Huawei akıllı telefonların dizüstü bilgisayar ile kurduğu bağlantıda 1000 adet fotoğrafı sadece iki saniye gibi kısa bir sürede aktarabiliyor.

4.4mm’lik inceliğe sahip olan MateBook 13, %88’lik ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Tüketiciler, UHD620 grafik kartına sahip 8. nesil Intel Core i5-826U işlemcili versiyon ya da NVIDIA MX150 grafik kartına sahip yine 8. nesil Core i5-8560U işlemcili versiyondan birini seçebilirler. 42 mW batarya ile güçlendirilen modelde kulaklık ve USB Type-C girişi bulunuyor.

