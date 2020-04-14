HUAWEI MateBook D 15 İki Haftada 2.000 Adet Sattı!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz MateBook Serisiyle bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. Önemli teknik özelliklerle gelen MateBook serisi, ikinci nesil ürünlerle de önemli başarılara imza atmaya başladı. MateBook D 15 Türkiye’de iki hafta içinde 2.000 adetten fazla satıldı. Bu segmentteki başarımızı tüm Matebook Serisi özelinde sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde MateBook D 14 ve MateBook 13 gibi daha yüksek mobilite düşünülerek tasarlanmış modeller var. Ayrıca MateBook X Pro gibi amiral gemisi modeller de bulunuyor.”
MateBook D 15, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkıyor. Huawei Share ile MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara erişim sağlıyor.
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AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan HUAWEI MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca cihaz, Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip olan MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile geliyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.
HUAWEI MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH piliyle, 9,5 saate kadar 1080p video izlemek mümkün. Dizüstü, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
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