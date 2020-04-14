HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. HUAWEI MateBook D 15 İki Haftada 2.000 Adet Sattı!

HUAWEI MateBook D 15 İki Haftada 2.000 Adet Sattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

HUAWEI'nin kısa süre önce pazara sunduğu yeni nesil MateBook Serisi tüketicilerden yoğun bir ilgi görüyor. Ürünün pazara sunulması ile birlikte iki hafta içinde 2.000 adet MateBook D 15 satıldığı belirtildi.

HUAWEI MateBook D 15 İki Haftada 2.000 Adet Sattı!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl pazara sunduğumuz MateBook Serisiyle bu alandaki iddiamızı ortaya koymuştuk. Önemli teknik özelliklerle gelen MateBook serisi, ikinci nesil ürünlerle de önemli başarılara imza atmaya başladı. MateBook D 15 Türkiye’de iki hafta içinde 2.000 adetten fazla satıldı. Bu segmentteki başarımızı tüm Matebook Serisi özelinde sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde MateBook D 14 ve MateBook 13 gibi daha yüksek mobilite düşünülerek tasarlanmış modeller var. Ayrıca MateBook X Pro gibi amiral gemisi modeller de bulunuyor.”

Özellikler

MateBook D 15, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkıyor. Huawei Share ile MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara erişim sağlıyor.

Razer’dan 10. Nesil Core i7 İşlemcili Blade 15!

2

AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan HUAWEI MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca cihaz, Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip olan MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile geliyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.

HUAWEI MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH piliyle, 9,5 saate kadar 1080p video izlemek mümkün. Dizüstü, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
Acer, Yeni Predator Triton 500 ve Nitro 5 Oyuncu Bilgisayarlarını Duyurdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri! İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dizüstü Huawei Huawei MateBook D 15 pc

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Steam oyun festivali bir kez daha duyuruldu

Steam oyun festivali bir kez daha duyuruldu

Olmaz olmaz demeyin: Windows 10'u bu kez Xiaomi Mi 6'da çalıştırdılar!

Olmaz olmaz demeyin çünkü onlar başardı!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

Google drive paylaşımı dosyalarda tahribat yaratıyor

Google drive paylaşımı dosyalarda tahribat yaratıyor

Sosyal medya platformları koronavirüs salgını için neler yapıyorlar?

Sosyal medya platformları koronavirüs salgını için neler yapıyorlar?

Çift ekran desteği ile gerekli adımları atacak

Çift ekran desteği ile gerekli adımları atacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.