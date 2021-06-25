Huawei MateBook dizüstü bilgisayarlarda kıtlık sorunu mu yaşanıyor?

Huawei MateBook X Pro 2021/2020 gibi üst düzey modeller şu anda Çin'de bulunabiliyor. Buna karşın geçen ay piyasaya sürülen MateBook 16 de dahil olmak üzere diğer tüm modellerin artık stokları bitmiş durumda.

Huawei dizüstü bilgisayar sıkıntısının kısa bir süre devam etmesi bekleniyor. Ağustos ayında ürünlerin stoklara gelmesiyle bir miktar rahatlama gelebilir. Bununla birlikte bazı yeni modeller Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürülmesi ile birlikte meraklı kullanıcıların talepleri karşılanabileceği düşünülüyor.

ÇİP KRİZİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Huawei Matebook cihazlarında yaşadığı sıkıntısının kesin nedeni henüz bilinmiyor. Huawei bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Intel ve AMD’nin çip arzındaki eksiklik buna neden olabilir. Şirket, yükselen fiyatlar arasında endüstriyel zincir tedarik sıkıntısından da etkilenmiş olabilir.

Yine de Huawei’nin Ağustos ayından itibaren çeşitli ekran ve kulaklık ürünleriyle birlikte bu yılın ikinci yarısında yeni dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak marka, son söylentilere göre Huawei P50 serisi telefonları defalarca erteledi ve Huawei Mate 50 serisinin lansmanı da beklemede.

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