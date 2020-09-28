Huawei Matebook X Pro (2020) incelemesi

Huawei,geçtiğimiz yıl Matebook ailesinin en premium modeli olan X Pro'yu kamuoyuna tanıttı.

Özellikle hafif ve ince kasasının içine harici grafik kartı sığdıran Matebook X Pro, kutu içeriğinde gelen harici dock yardımıyla ultrabook'ların klasik sorunu olan arayüz seçeneğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sundu.

Bu yıl donanım bakımından yenilenen 2020 versiyonu ile sizlerin karşısına getirdiğimiz Matebook X Pro'da ne gibi yenilikleri var ve genel olarak neler sunuyor birlikte görelim...