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Huawei Matebook X Pro (2020) incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Prestijli iş bilgisayarı dendiğinde akla gelen ilk marka muhtemelen Apple'ın Macbook serisidir. Windows tarafında ise Asus, Dell ve HP'nin modellerini sayabiliriz. Ancak bu rekabete yeni katılan bir oyuncu daha oldu.

Huawei Matebook X Pro (2020) incelemesi

Huawei,geçtiğimiz yıl Matebook ailesinin en premium modeli olan X Pro'yu kamuoyuna tanıttı.

Özellikle hafif ve ince kasasının içine harici grafik kartı sığdıran Matebook X Pro, kutu içeriğinde gelen harici dock yardımıyla ultrabook'ların klasik sorunu olan arayüz seçeneğini ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sundu.

Bu yıl donanım bakımından yenilenen 2020 versiyonu ile sizlerin karşısına getirdiğimiz Matebook X Pro'da ne gibi yenilikleri var ve genel olarak neler sunuyor birlikte görelim...


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