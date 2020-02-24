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Huawei Matebook X Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Huawei Mate Xs'i tanıttığı etkinlikte Huawei Matebook X Pro 2020'yi de sahneye çıkardı. Dizüstü bilgisayar formunda olan Intel Core i7 işlemcili yeni nesil Huawei Matebook X Pro 2020, donanımıyla oldukça güçlü. İşte Huawei Matebook X Pro 2020 özellikleri ve fiyatı...

Huawei Matebook X Pro 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei iptal edilen Mobil Dünya Kongresi (MWC) sonrası düzenlediği etkinliğinde Huawei Mate Xs'in ardından Huawei Matebook X Pro 2020'yi de duyurdu.Huawei CEO'su Richard Yu tarafından bizzat tanıtılan Huawei Matebook X Pro 2020'nin özelliklerine gelin yakından bakalım.

HUAWEİ MATEBOOK X PRO 2020 ÖZELLİKLERİ

Huawei Matebook X Pro 2020 özellikleri arasında 10.nesil Intel Core i7 işlemci ve 16GB RAM bulunuyor. Bu işlemci sayesinde Huawei Matebook X Pro 2020, sadece 7 saniye içerisinde açılıp tüm gücüyle kullanıma hazır hale geliyor. Intel Core i7 işlemci, 14 inçlik 3000 x 2000 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip Huawei Matebook X Pro 2020'ye güç veriyor. Güç demişken, Huawei Matebook X Pro'nun güç tuşunun üzerinde de bir parmak izi sensörü yer alıyor.

HUAWEİ MATEBOOK X PRO 2020 FİYATI

USB Type A ve USB Type C bağlantı girişleri olan Huawei Matebook X Pro 2020, uzay grisi gümüş ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Etkinlikte Huawei Matebook X Pro 2020'nin fiyatı ise model seçeneklerine göre değişiyor. Matebook X Pro 2020'nin Intel Core i5 + 16GB RAM + 512GB SSD modeli 1499 eurodan; Intel Core i5 + 16GB RAM + 512GB SSD + MX250 modeli 1699 eurodan; Intel Core i7 + 16GB RAM + 1 TB SSD + MX250 modeli ise 1999 eurodan satışa sunulacak.

Huawei Matebook X Pro 2020 fiyat


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