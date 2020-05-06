Huawei MatePad Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei MatePad Pro'nun fiyatı

Huawei MatePad Pro, katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate Xs'in tanıtıldığı etkinlikte ilk kez karşımıza çıkmıştı. O günden sonra birçok ülkede satışa sunulan tablet, artık ülkemizde de satış macerasına başladı.

HUAWEİ MATEPAD PRO TÜRKİYE'DE

Huawei Türkiye, Huawei MatePad Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Huawei'nin amiral gemisi akıllı telefonlarında kullandığı Kirin 990 işlemcisine sahip olan MatePad Pro, bu işlemcinin yanında 6GB RAM'e ve 128GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. 10.8 inç büyüklüğündeki ekranında bir kamera deliğine yer veriyor. Bu anlamda bir ilke imza atan tablet, 2K QHD çözünürlüğünde bir ekran deneyimi vadediyor.

Telefon tüm gücünü ise 7.250 mAh değerindeki bataryasından alıyor. Huawei MatePad Pro harici bir klavyeyi ve Huawei kalemi M-Pen'i de destekliyor. Tabletin en büyük eksikliği ise Google servislerinden yoksun olarak satışa çıkması. Ancak bu eksiklik HMS ve AppGallery ile kapatılıyor.

HUAWEİ MATEPAD PRO FİYATI

Huawei MatePad Pro'nun fiyatı 4.299 TL olarak belirlendi. Fakat bu fiyat Huawei'nin kısa süreli kampanya fiyatı. Kampanya sona erdiğinde ise tabletin fiyatı 5.997 TL olacak. Huawei MatePad Pro sahibi olmak isteyen tüketiciler, tabletin Türkiye'ye gelişine özel olarak M-Pen'e veya harici klavyeye sadece 1 TL'ye sahip olabilecek. Huawei MatePad Pro'nun iPad Pro ile güçlü bir rekabete gireceği kuşkusuz.

