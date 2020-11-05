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Huawei MediaTek yakınlaşması devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 15:00 | Son Güncelleme

Huawei’nin önümüzdeki yıl geliştireceği modellerde MediaTek yongaları kullanacağı iddia edildi. Peki gerçekten de Huawei MediaTek yongalarını tercih edecek mi? İşte yanıtı.

Huawei MediaTek yakınlaşması devam ediyor

Bilindiği üzere Huawei genel itibarıyla ürettiği akıllı telefonlarda kendi geliştirdiği Kirin yongalarını kullanıyor. Fakat ABD yaptırımları dolayısıyla, Huawei ve TSMC’nin arasındaki işlemci üretimi anlaşması artık yok.

Bu durumda Çinli üreticinin önünde iki seçenek kalıyor. Ya kendi üretim tesisini kuracak, ya da Qualcomm ya da MediaTek gibi bir üreticiden yonga seti satın alacak.

Açıkçası ilk ihtimal yakın gelecekte pek de mümkün olmayabilir. Çünkü sıfırdan 5nm’lik çip üretebilen bir tesis kurmak yıllar sürecektir. Dolayısıyla kısa vadede ikinci seçenek Huawei için daha kesin bir çözüm gibi duruyor.

HUAWEİ MEDİATEK İLE ANLAŞTI İDDİASI

Son ortaya atılan iddialara göre Huawei halihazırda Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek ile anlaşmış durumda. Önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan birçok Huawei cihazında da MediaTek yongalarının kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bir ara Huawei‘nin yonga seti ihtiyacını Qualcomm üzerinden gidereceğine dair bazı iddialar vardı. Nitekim bu iddialar şimdiye kadar doğrulanmış değil.

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Öte yandan bir süre sonra ülkemizde de satışa çıkacak olan Mate 40 serisinin de Kirin yongalarıyla gelen son Huawei amiral gemisi modeli olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Huawei 20nm çip fabrikası kurmayı planlıyor

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