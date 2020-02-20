HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei Mobil Servislerin gelişimi için 50 milyon TL dağıtacak

Huawei Mobil Servislerin gelişimi için 50 milyon TL dağıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:22 | Son Güncelleme

Birçok firmanın Huawei Mobil Servisleri süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları Huawei Developer Day’ etkinliğinde Türk geliştiricilere ayrılan 50 Milyon TL ödenek, bonus ve ödüller açıklandı.

Huawei Mobil Servislerin gelişimi için 50 milyon TL dağıtacak

HMS, tüketicileri, yazılım geliştiricileri ve içerik sağlayıcıları yakından ilgilendiren bir konu. Huawei Mobil Servisleri’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Huawei Türkiye’nin, geliştiriciler ve tüketiciler arasında HMS’i yaygınlaştırması için ayırdığı bütçe de günün önemli konu başlıklarından biri oldu.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı konuşmada, “Huawei Mobil Servisleri, yüksek performanslı Huawei akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, Huawei AppGallery'i
en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Huawei Mobil Servisleri daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak. Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz ki, bu projede Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum” dedi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yaptığı sunumda, “1+8+N uzun dönem stratejisi, üçüncü parti şirketlerin de iştirakleri ile birlikte çok daha geniş ve kapsamlı bir hale gelecek” dedi. Huawei Mobile Servisleri’nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalardan bahseden Kaan Arlı, yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kaan Arlı, son olarak Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de Huawei’nin yepyeni bir deneyime tanıklık edeceğini belirtti.

Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensupları ile paylaştı.

Konferans katılımcıları HMS entegrasyon sürecini, workshop alanları ile canlı olarak da deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu. Geliştiriciler, HMS Core'u kullanarak ürünlerini Huawei ekosistemine nasıl kolayca entegre edebileceklerini ve Huawei'nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery'den indirilebilir hale getirecek araçları incelediler.

Huawei Ar&Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi. Marka tarafından oluşturulan Huawei AI gibi yenilikleri sundu. HMS Core servisleri, Huawei Uygulama İçi Satın Alma, Huawei Konum vb. servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları sunuldu.

Samsung Galaxy Z Flip! Katlanabilir ekranlı bu telefona ihtiyaç var mı?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
HONOR EMUI 10 Güncelleme Takvimi AçıklandıHONOR EMUI 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei Developer Day

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Hukuk öğrencisini taciz eden avukatla ilgili flaş gelişme

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nubia Red Magic 5G’ye bellek dopingi

Nubia Red Magic 5G’ye bellek dopingi

LG’nin giriş segmenti telefonu :LG K51S

LG’nin giriş segmenti telefonu :LG K51S

TCL ekranı yana açılan telefon üzerinde çalışıyor

TCL ekranı yana açılan telefon üzerinde çalışıyor

Honor’un yeni orta segment telefonu: Honor 9X Lite

İşte Honor 9X Lite'ın özellikleri

HONOR EMUI 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı

HONOR EMUI 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı

EVE Online'ın FPS Oyunu Project Nova İptal Edildi - Yeni FPS Geliyor

EVE Online'ın FPS Oyunu Project Nova İptal Edildi - Yeni FPS Geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.