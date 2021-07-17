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Huawei nabız yokluyor

17.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki güçlü isimlerden biri olan Huawei, ABD’den yediği ambargo sonrasında zor bir döneme girmişti. Çinli akıllı telefon üreticisi bu zor dönemi atlatabilmek adına elinden geleni yaptı. Nitekim yapmaya da devam ediyor.

Huawei nabız yokluyor

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei kısa süre önce HarmonyOS’i tanıtmıştı. Kendi işletim sistemiyle farklı bir pazar oluşturan Çinli üretici, 2021 yılını yazılım tarafına ayırmış görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei ekibi saha çalışmaları ile kullanıcıların beklentilerine dair anketler oluşturuyor. Daha sonra bu anketler neticesinde yeni akıllı telefonların geliştirileceği iddiaları mevcut.

Elbette Huawei’nin eski gücüne kavuşması hayli zaman alacaktır. Hatta hiç kavuşamama gibi bir ihtimalinin olduğunu belirtmeliyiz. Sonuç olarak zamanla göreceğiz. Lakin Google servislerinin yer almadığı bir telefonu kaç kişinin almak isteyeceği hala önemli bir soru işareti.

Huawei HarmonyOS dahilinde Google servislerinden kaynaklı sorunları çözebileceğine inanıyor. Bunun gerçekleşip, gerçekleşmediğini muhtemelen önümüzdeki yıl tam anlamıyla görebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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