Huawei nabız yokluyor

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei kısa süre önce HarmonyOS’i tanıtmıştı. Kendi işletim sistemiyle farklı bir pazar oluşturan Çinli üretici, 2021 yılını yazılım tarafına ayırmış görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei ekibi saha çalışmaları ile kullanıcıların beklentilerine dair anketler oluşturuyor. Daha sonra bu anketler neticesinde yeni akıllı telefonların geliştirileceği iddiaları mevcut.

Elbette Huawei’nin eski gücüne kavuşması hayli zaman alacaktır. Hatta hiç kavuşamama gibi bir ihtimalinin olduğunu belirtmeliyiz. Sonuç olarak zamanla göreceğiz. Lakin Google servislerinin yer almadığı bir telefonu kaç kişinin almak isteyeceği hala önemli bir soru işareti.

Huawei HarmonyOS dahilinde Google servislerinden kaynaklı sorunları çözebileceğine inanıyor. Bunun gerçekleşip, gerçekleşmediğini muhtemelen önümüzdeki yıl tam anlamıyla görebileceğiz.

Apple iPhone 13 modellerinde fiyatı sabit tutacak



