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  4. Huawei’nin 5G Faaliyetlerine İngiltere’den İzin Çıktı!

Huawei’nin 5G Faaliyetlerine İngiltere’den İzin Çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

İngiliz Hükümeti, dün Başbakan Boris Johnson’ın yönettiği Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Huawei'nin İngiltere’de 5G şebekesinin kurulumu çalışmalarına izin vereceğini açıkladı. ABD yönetimi karar öncesi en yakın müttefiki İngiltere’ye Huawei aleyhinde yoğun baskı uygulamıştı.

Huawei’nin 5G Faaliyetlerine İngiltere’den İzin Çıktı!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Başkan Yardımcısı Victor Zhang şu ifadelere yer verdi: “Huawei’nin İngiltere’de yürüttüğü 5G çalışmalarının geleceği, hükümetin bu alanda çalışmaya devam edebileceğimize dair onayıyla güvence altına alınmıştır. Bu karar, İngiltere için daha gelişmiş, daha güvenli ve daha uygun maliyetli bir telekomünikasyon altyapısının yolunu açmıştır.”

İngiltere’nin bu teknolojik atılımla daha rekabetçi bir güce de sahip olacağını da ifade eden Zhang, “Huawei olarak, 15 yıldan uzun bir süredir, İngiltere'deki telekomünikasyon operatörlerini, en güncel teknolojiyle buluşturduk. Müşterilerimizin 5G ağlarına yönelik teknoloji ve yatırımlarını desteklerken, ekonomik büyümelerine de katkı sağlamayı amaçladık. Gelecekte de müşterilerimizin rekabet gücünü artıracak iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Farklı şirketlerin pazarda yer alması, adil bir rekabet ve daha yenilikçi ağ teknolojileri için gerekli olduğu kadar, tüketicilerin mümkün olan en iyi imkanları kullanabilmeleri açısından da önemlidir” dedi.

ABD yönetiminin Huawei’nin İngiltere’de 5G altyapısı kurmaması yönündeki baskıları bu kararla ters teperken İngiltere Başbakanı bu kararın sinyallerini, Ocak ayı ortasında yaptığı açıklamada vermişti. Johnson, BBC'ye verdiği röportajda, "İngiliz halkı mümkün olan en iyi teknolojiye erişmeyi hak ediyor. Herkes için gigabit düzeyinde geniş band teknolojisini hayata geçirmeyi istiyoruz. Eğer bir marka eleştiriliyorsa, alternatifi de belirtilmeli." ifadelerini kullanmıştı. Aynı günlerde İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker da "Gerçek şu ki 5G'de Huawei'ye ihtiyacımız var. Bu fırsatı kaçırırsak, bu teknolojiye erişmemiz uzun yıllar alabilir. İngiltere'nin Huawei teknolojisini kullanmasının Amerika Birleşik Devletleri ile istihbarat ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Huawei, 2019’un ortasında başlayan ABD yaptırımlarına rağmen geçen yılı %18’lik bir büyüme ile tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei 5G

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