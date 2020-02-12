Huawei’nin EMUI 11 güncellemesini sunacağı telefonları belli oldu

Google ile arası her geçen gün açılan Huawei, tüm yaptırımlara rağmen yılmadan yoluna emin adımlar ile devam ediyor. Çinli teknoloji devi EMUI 10 güncellemesini neredeyse tüm cihazlarına sunmuştu. Huawei şimdi de EMUI 11 için kolları sıvamış durumda. Huawei P40 ile tanıtılacak olan yeni arayüzün hangi modellere geleceği şimdiden belli olmuş durumda.

Huawei görünüşe göre yeni arayüzünü yine tüm cihazlarına sunmak için harıl harıl çalışacak. Google’a rağmen arayüz güncellemelerini hızla sunan Huawei, Google Servisler yerine kendi servisleri ile hizmet verme kararı almıştı. Google ile arasını düzeltmeyecek olan Huawei, kendi ekosistemini kuracak gibi görünüyor.

İşletim sistemi konusunda Android’i kullanmaya devam edecek olan Huawei, kendi uygulamaları ile Google’ın yokluğunu aratmayacak. Huawei’nin AppGallery, Temalar, Bulut Depolama, Tarayıcı, Müzik, Video, Okuyucu ve Asistan gibi uygulamaları Google’ın servis ve hizmetlerinin yerini alacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yeni arayüz güncellemesini alması muhtemel olan Huawei ve Honor modelleri ile sizleri baş başa bırakalım.