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Huawei’nin EMUI 11 güncellemesini sunacağı telefonları belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 08:15 | Son Güncelleme

EMUI 10 alan neredeyse tüm cihazlar yeni arayüz güncellemesini alacak gibi görünüyor.

Huawei’nin EMUI 11 güncellemesini sunacağı telefonları belli oldu

Google ile arası her geçen gün açılan Huawei, tüm yaptırımlara rağmen yılmadan yoluna emin adımlar ile devam ediyor. Çinli teknoloji devi EMUI 10 güncellemesini neredeyse tüm cihazlarına sunmuştu. Huawei şimdi de EMUI 11 için kolları sıvamış durumda. Huawei P40 ile tanıtılacak olan yeni arayüzün hangi modellere geleceği şimdiden belli olmuş durumda.

Huawei görünüşe göre yeni arayüzünü yine tüm cihazlarına sunmak için harıl harıl çalışacak. Google’a rağmen arayüz güncellemelerini hızla sunan Huawei, Google Servisler yerine kendi servisleri ile hizmet verme kararı almıştı. Google ile arasını düzeltmeyecek olan Huawei, kendi ekosistemini kuracak gibi görünüyor.

İşletim sistemi konusunda Android’i kullanmaya devam edecek olan Huawei, kendi uygulamaları ile Google’ın yokluğunu aratmayacak. Huawei’nin AppGallery, Temalar, Bulut Depolama, Tarayıcı, Müzik, Video, Okuyucu ve Asistan gibi uygulamaları Google’ın servis ve hizmetlerinin yerini alacak.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve yeni arayüz güncellemesini alması muhtemel olan Huawei ve Honor modelleri ile sizleri baş başa bırakalım.

EMUI 11 alacak olan cihazlar

Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30 RS Porsche design
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 X (5G)
Huawei Mate 20 X (4G)
Huawei Mate 20 Porsche RS
Huawei Mate X
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Pro
Huawei Nova 6
Huawei Nova 6 5G
Huawei Nova 5T
Huawei Nova 5
Huawei Nova 5 Pro
Huawei Nova 5Z
Huawei Nova 5i
Huawei Nova 5i Pro
Huawei MatePad
Huawei MediaPad M6
Honor V30
Honor V30 Pro
Honor V20
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor 20S
Honor 20 Youth Edition
Honor 9X
Honor 9X Pro

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Anahtar Kelimeler:
EMUI 11 güncellemesi TELEFON Huawei

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