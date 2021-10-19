HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei'nin ilk oyun monitörü: Huawei MateView GT satışa çıktı! İşte fiyatı

Huawei'nin ilk oyun monitörü: Huawei MateView GT satışa çıktı! İşte fiyatı

19.10.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji şirketi Huawei, ilk oyun monitörü Huawei MateView GT’yi ön satışa sundu. Huawei MateView GT, 350 nits maksimum parlaklığı ve 4000:1 kontrast oranının yanı sıra HDR 10'u da destekliyor. Peki Huawei MateView GT'nin fiyatı ne kadar?

Huawei'nin ilk oyun monitörü: Huawei MateView GT satışa çıktı! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateView GT, Huawei'nin ilk kavisli monitörü. Monitör, 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlüğü destekliyor.

Huawei, yeni modellerini Avrupa’ya getirmek için nabız yokluyorHuawei, yeni modellerini Avrupa’ya getirmek için nabız yokluyor

HUAWEI MATEVIEW GT'NİN ÖZELLİKLERİ

165 Hz yenileme hızı desteğiyle Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğini bulunduruyor. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip.

Huawei MateView GT

Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile gelen Huawei MateView GT'nin alt çerçevesinin altında beş yönlü bir joystick var. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi azaltan DC karartmayı destekliyor.

Huawei MateView GT genişletilebilirlik için iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj için bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip.

İŞTE HUAWEI MATEVIEW GT'NİN FİYATI

Huawei MateView GT 5.499 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuluyor. Yanında ücretsiz olarak Huawei WiFi AX3 Quad-Core router hediye ediliyor.

Huawei'den 5G'nin gelişimi için iş birliği çağrısıHuawei'den 5G'nin gelişimi için iş birliği çağrısı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Dünyanın konuştuğu ekip konuştu: 30 saatlik görüntü çektikDünyanın konuştuğu ekip konuştu: 30 saatlik görüntü çektik
Anahtar Kelimeler:
Huawei Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.