Huawei'nin ilk oyun monitörü: Huawei MateView GT satışa çıktı! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateView GT, Huawei'nin ilk kavisli monitörü. Monitör, 21:9 oranında 34 inç ekran ve 3440x1440 çözünürlüğü destekliyor.

HUAWEI MATEVIEW GT'NİN ÖZELLİKLERİ

165 Hz yenileme hızı desteğiyle Huawei MateView GT, oyun senaryoları için Karanlık Alan Kontrolü özelliğini bulunduruyor. Ayrıca ekran, FPS oyunları için özel olarak tasarlanan Nişangah özelliğine sahip.

Gelişmiş tasarımlı Ekran Görüntüsü (OSD) menüsü ile gelen Huawei MateView GT'nin alt çerçevesinin altında beş yönlü bir joystick var. Ayrıca TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasını sahip olan monitör, mavi ışığı ve gözlere zararlı olabilecek titremeyi azaltan DC karartmayı destekliyor.

Huawei MateView GT genişletilebilirlik için iki HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4 bağlantı noktası, şarj için bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip.

İŞTE HUAWEI MATEVIEW GT'NİN FİYATI

Huawei MateView GT 5.499 TL satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuluyor. Yanında ücretsiz olarak Huawei WiFi AX3 Quad-Core router hediye ediliyor.

(AA)

