Huawei'nin masaüstü bilgisayarı Huawei MateStation S göründü!

Huawei akıllı telefonlarıyla hafızanızda yer edinmiş olabilir. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi aynı zamanda MateBook adı altında bilgisayar ürünleri de üretiyor. Çin firma geçtiğimiz yıl bir masaüstü bilgisayar dahi üretti. Ancak bu bilgisayar, Çin pazarında kendisine yer buldu. Görünüşe bakılırsa Huawei, MateStation S adını taşıyan başka bir model ile Çin sınırlarını aşmaya hazırlanıyor.

HUAWEİ MATESTATİON S GELİYOR

Huawei MateStation S adına sahip olan masaüstü bilgisayar, Huawei'nin resmi Malezya web sitesinde görüntülendi. Sitede yer alan bilgilere göre MateStation S, AMD Ryzen 5 4600G işlemcisine sahip. Ayrıca bu işlemcinin yanında 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB M.2 SSD depolama bulunuyor. Masaüstü bilgisayarın Windows 10 işletim sistemine sahip olduğu ve Huawei Share özelliğini bünyesinde barındırdığı belirtiliyor. MateStation S'in monitörü ise Full HD+ çözünürlüğünde ve 23.8 inç büyüklüğünde.

FİYATI BELLİ DEĞİL

Huawei MateStation S'in fiyatına dair herhangi bir bilgi yok. Ancak çok yakın bir zamanda global pazarda satışa sunulacak masaüstü bilgisayarının tüm detaylarının açıklanması bekleniyor.

