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Huawei'nin otomobili gerçek oldu: Cyrus Huawei Smart Selection SF5 duyuruldu!

19.04.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei ve Cyrus tarafından ortak üretilen ilk elektrikli otomobil Cyrus Huawei Smart Selection SF5 duyuruldu. Cyrus Huawei Smart Selection SF5, teknolojik birçok özelliğe sahip. Otomobil, Huawei'nin Çin'deki resmi sitesindeki yerini aldı.

Huawei'nin otomobili gerçek oldu: Cyrus Huawei Smart Selection SF5 duyuruldu!

Huawei elektrikli otomobil üretecek iddiaları uzun bir süre boyunca gündemden düşmedi. Üstelik Xiaomi'nin otomobil sektörüne adım atması sonrası, başka bir Çinli dev olan Huawei'nin de bu yönde adım atabileceği ihtimalleri güçlendi. Hatırlarsanız bu yılın mart ayında, Huawei'nin yeni bir ürünü satışa çıkacağını ve bu ürünün yaklaşık 300.000 yuan'a mal olacağına yönelik bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddia kaynağı, bunun Huawei ve bir üreticinin ortaklaşa yaptığı bir elektrikli otomobil olacağını söylemişti. Nitekim bu iddia Cyrus Huawei Smart Selection SF5 ile birlikte doğru çıktı gibi görünüyor.

Huawei otomobil

HUAWEI VE CYRUS'TAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GELDİ

Huawei, Cyrus ile ortaklaşa geliştirdiği ilk elektrikli otomobil Cyrus Huawei Smart Selection SF5'i resmen görücüye çıkardı. Cyrus Huawei Smart Selection SF5, Huawei DriveONE teknolojisi, Huawei HiCar sistemi ve Huawei Sound teknolojisi ile birlikte geliyor. Huawei'nin resmi sitesinden alınan bilgilere göre otomobil, 405 kW maksimum güç üretebiliyor. SF5'in maksimum torku ise 820Nm.

Huawei elektrikli otomobil

CYRUS HUAWEI SMART SELECTION SF5'TE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER VAR

Otomobil saatte 100 kilometre hıza 4,68 saniyede ulaşabiliyor. Huawei'nin iddiasına göre SF5, 1000 kilometreden fazla menzil sunuyor. dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Cyrus Huawei Smart Selection SF5, 11 ses ünitesi ile destekleniyor. Şirkete göre arabanın boşta çalışırken gürültüsü sadece 38 dB. Yüksek hassasiyetli radar, ultrasonik radar, çevre görüş kamerası, yüksek hassasiyetli kamera ve diğer algılama donanımları otomobilde bulunuyor. Görünüşe bakılırsa Huawei, otomobilin akıllı teknolojik sistemleri için çalışmış durumda.

Huawei SF5

Cyrus Huawei Smart Selection SF5, Zhan Hailan, Yaldızlı siyah, Titanyum gümüş grisi ve inci beyazı olmak üzere 4 dış renk seçeneğiyle; Fildişi, kırmızı ve kutup gecesi siyahı olmak üzere 3 iç renk seçeneğiyle geliyor.

Cyrus Huawei iç mekan

Huawei, Cyrus Huawei Smart Selection SF5'in şimdilik Çin'de satın alınabileceğinden bahsetti. Gizmochina sitesine göre, otomobilin fiyatı 216.800 yuan ve 246.800 yuan arasında değişiyor.

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