Huawei'nin otomobili gerçek oldu: Cyrus Huawei Smart Selection SF5 duyuruldu!

Huawei elektrikli otomobil üretecek iddiaları uzun bir süre boyunca gündemden düşmedi. Üstelik Xiaomi'nin otomobil sektörüne adım atması sonrası, başka bir Çinli dev olan Huawei'nin de bu yönde adım atabileceği ihtimalleri güçlendi. Hatırlarsanız bu yılın mart ayında, Huawei'nin yeni bir ürünü satışa çıkacağını ve bu ürünün yaklaşık 300.000 yuan'a mal olacağına yönelik bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddia kaynağı, bunun Huawei ve bir üreticinin ortaklaşa yaptığı bir elektrikli otomobil olacağını söylemişti. Nitekim bu iddia Cyrus Huawei Smart Selection SF5 ile birlikte doğru çıktı gibi görünüyor.

HUAWEI VE CYRUS'TAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GELDİ

Huawei, Cyrus ile ortaklaşa geliştirdiği ilk elektrikli otomobil Cyrus Huawei Smart Selection SF5'i resmen görücüye çıkardı. Cyrus Huawei Smart Selection SF5, Huawei DriveONE teknolojisi, Huawei HiCar sistemi ve Huawei Sound teknolojisi ile birlikte geliyor. Huawei'nin resmi sitesinden alınan bilgilere göre otomobil, 405 kW maksimum güç üretebiliyor. SF5'in maksimum torku ise 820Nm.

CYRUS HUAWEI SMART SELECTION SF5'TE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER VAR

Otomobil saatte 100 kilometre hıza 4,68 saniyede ulaşabiliyor. Huawei'nin iddiasına göre SF5, 1000 kilometreden fazla menzil sunuyor. dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Cyrus Huawei Smart Selection SF5, 11 ses ünitesi ile destekleniyor. Şirkete göre arabanın boşta çalışırken gürültüsü sadece 38 dB. Yüksek hassasiyetli radar, ultrasonik radar, çevre görüş kamerası, yüksek hassasiyetli kamera ve diğer algılama donanımları otomobilde bulunuyor. Görünüşe bakılırsa Huawei, otomobilin akıllı teknolojik sistemleri için çalışmış durumda.