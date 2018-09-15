Huawei’nin yeni telefonu tuhaf tasarımıyla dikkat çekiyor

Telefon dünyasında oldukça iddialı hale gelen Huawei, akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Çinli telefon üreticisinin henüz duyurmadığı yeni telefonu TENAA’dan sertifika alırken görüldü. TENAA tarafından paylaşılan görüntüler son derece ilgi çekici bir telefonun yolda olduğunu gösteriyor.

Şirketin yeni telefonu ilk bakışta farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Telefonun arka paneli sahte dikiş izleri ile süslenmiş deriden. Ayrıca telefonun su damlası şeklinde çentikli ekranla gelmesi de dikkat çekici. Şirketin daha önce bu tasarımı kullanan tek telefonu varç O da şirketin alt markası olan Honor’un çıkardığı Honor 8X Max.

Yani TENAA’da görülen bu yeni model, su damlası şeklinde çentiğe sahip olup Huawei markasıyla satışa sunulan ilk model olacak. Telefon hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı. Ancak telefonun arka kamera tasarımına bakılırak bu yeni modelin nova serisinin yeni üyesi olması bekleniyor.

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