Huawei Nova 4 sızdı!

Android telefon pazarında önemli işlere imza atan Huawei, 2019 yılı telefonlarında çentik olayını kaldırmak istiyor. Samsung’un Infinity-O adını verdiği tasarıma geçeceğinin sinyallerini veren Huawei, bugün Nova 4 modelinin sızmasını engelleyemedi.

Nova 4 olarak isimlendirilecek olan bu modelin ekranında sadece nokta kadar büyüklüğünde bir bölüm yer alacak. Çinli üreticilerin çoğu ön kamerayı kızaklı sisteme gizlemeyi tercih etmişti. Ancak Huawei ön kamerayı telefonun sol üst bölümünde nokta şeklinde gizleyecek.

Telefonun arka bölümünde artık standart haline gelen üçlü kamera kurulumu yer alacak. Donanım bölümünde ise bu modelde Kirin serisinin hangi modeli kullanılacak bilinmiyor. Tahminlere göre Kirin 980 bu telefona güç verebilir.

RAM konusunda ise 4 GB RAM, dahili depolamaya bağlı olarak belki 6 GB RAM varyantının olacağı söyleniyor. Bakalım Huawei bu ekran tasarımı ile kullanıcılarını memnun edebilecek mi?

Vivo NEX S2, çift ekran ve 3 ana kamera ile geliyor!

