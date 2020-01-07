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  4. Huawei Nova 5T İncelemesi! Gözüm Seni Bir Yerden Isırıyor...

Huawei Nova 5T İncelemesi! Gözüm Seni Bir Yerden Isırıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 22:00 | Son Güncelleme

Amiral gemisi katilleri klasmanına yeni bir üye geliyor: Huawei Nova 5T!

Aslında daha önce amiral gemisi olarak piyasaya sürülen Honor 20 modelinin, tasarım noktasında ufak farklılıklarla yeniden üretilen sürümü Nova 5T...

İnce ve nispeten hafif yapısına rağmen, malzeme kalitesi anlamında oldukça iddialı olan Nova 5T, sahip olduğu dörtlü kamera dizilimi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ancak Nova 5T'nin en dikkat çekici yanı ne sahip olduğu donanım özellikleri ne de kamera dizilimi. Huawei bu telefonda oldukça farklı bir arka yüzey tasarımına gidiyor ve bu kısım Nova 5T'nin en çok dikkat çeken yeri olmayı başarıyor.

Huawei Watch GT 2 ve Huawei FreeBuds 3 İncelemesi

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon android Huawei Huawei Nova 5T

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