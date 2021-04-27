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Huawei nova 8 Pro 4G görücüye çıktı

27.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei geçen Aralık ayında nova 8 Pro 5G’yi duyurdu. Şirket şimdi ise bu telefonun 4G versiyonunu görücüye çıkardı. Cihaz aslında 5G desteği olmayan bir Huawei nova 8 Pro olarak karşımıza çıkacak.

Huawei nova 8 Pro 4G görücüye çıktı

Bu, nova 8 Pro 4G’nin Kirin 985 yonga seti, Android 10 tabanlı EMUI 11.0 ve 8 GB / 128 GB ve 8 GB / 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile geldiği anlamına geliyor. Nova 8 Pro 4G, biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucusuna sahip. Telefonun ön panelinin sol üst köşesinde, 16 MP ve 32 MP kameralar için ayrılmış hap şeklinde bir delik var. Cihaz 2,676 x 1,236 piksel çözünürlüklü 6,72 inçlik FullHD+ 120Hz OLED ekran etrafına inşa edilmiş. Arka tarafta, 64MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik ve 2MP makro birimlerinin bir kombinasyonu olan dörtlü bir kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz.

Nova 8 Pro 4G dört renkte sunulacak. Cihaz, 66W’a kadar bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olan 4.000 mAh pile sahip olacak. Huawei, birlikte verilen 66W şarj cihazının pili 15 dakikada yüzde 60’a kadar doldurabileceğini ve tam şarjın 20 dakika daha sürdüğünü söylüyor.

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HUAWEI NOVA 8 PRO 4G'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Huawei, resmi olarak nova 8 Pro 4G’nin fiyatını ve kullanılabilirliğini açıklamadı, ancak 3.999 CNY (615 dolar / 510 euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürülen 5G muadilinden daha ucuza mal olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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