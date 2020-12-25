Huawei Nova 8 Pro'nun özellikleri neler? Nova 8 Pro'nun fiyatı ne kadar?

HUAWEI, Çin’de Nova 8 ve Huawei Nova 8 Pro 5G akıllı telefonlarını duyurdu. Nova 8, 90 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,57 inç FHD+ OLED ekran ile geliyor. 8 Pro ise 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik özellikli 6,72 inç FHD + OLED bir ekrana sahip.

Kirin 985 yonga seti ve 8 GB RAM ile beslenen bu telefonlar, arka yüzünde ışığı belirli açılardan yansıtan AG parlama önleyici cam teknolojisini kullanıyor. Kutusundan HMS destekli Android 10 tabanlı EMUI 11 ile çıkan telefonlar sırasıyla 3800 mAh ve 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bu bataryalarda 66W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

HUAWEI NOVA 8 PRO ÖZELLİKLERİ

6.72 inç büyüklüğünde 2676 x 1236 çözünürlüğünde OLED 120 Hz kavisli ekran

Kirin 985 5G yonga seti (2 x Cortex-A76 Tabanlı 2.56 GHz + 2 x Cortex-A76 Tabanlı 2.40 GHz + 4 x Cortex-A55 1.84 GHz)

ARM Mali-G77

Büyük Çekirdek + Küçük Çekirdekli NPU’lar (Sinir ağı İşleme Birimi )

128GB / 256GB depolama ile 8GB RAM

EMUI 11 ile Android 10

F / 1.8 diyafram açıklığına sahip 64MP kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, 2MP derinlik ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

F / 2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP ultra geniş ön kamera, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 16MP portre kamerası

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.32 x 74.08 × 7.85 mm; Ağırlık: 184g

USB C Tipi Ses

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 çift frekans), NFC, USB Type-C

66W SuperCharge hızlı şarj destekli 4.000mAh

HUAWEI NOVA 8 PRO FİYATI

HUAWEI Nova 8 ve Nova 8 Pro, Gece Siyahı, Gümüş, Orman Yeşili ve Yaz Ortası Mor renkleri ile geliyor. Ana model 550 dolar, Pro model ise 620 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

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