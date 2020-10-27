Huawei Nova 8 SE için geri sayım başladı mı?

Geçtiğimiz hafta Huawei, küresel pazarlar için merakla beklenen Huawei Mate 40 serisini duyurdu. Şirketin bir sonraki akıllı telefonlarının Huawei Nova 8 serisinden olacağı tahmin ediliyor. Nova 8 serisi Kasım veya Aralık’ta resmiyet kazanabilir. Duyurunun çok öncesinde, Çin’den güvenilir bir kaynak, Huawei Nova 8 SE modelinin teknik özelliklerini paylaştı.
Söylentilere göre Nova 8 SE, Nova 8 ve Nova 8 Pro gibi daha güçlü cihazları içerecek olan Nova 8 ailesinin temel modeli olacak. Yeni sızıntı, Nova 8 SE’nin Full HD + çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.53 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.
Önde, Nova 8 SE’nin 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Telefonun arka yüzünde 64 meagpiksel ana kamera, 8 megapiksellik ikinci kamera ve bir çift 2 megapiksel sensör içerdiği söylenen dörtlü kamera sistemi bulunuyor.
Sızıntıya göre Nova 8 SE, yonga seti varyantlarında satışa sunulacak. Başlangıç modeli Dimensity 720 yonga seti ile donatılacak. Daha yüksek sürüm ise Dimensity 800U yonga setini barındıracak.
Telefon 66W hızlı şarjı destekleyen 3.800mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Cihazın kalınlığı 7,46 mm ve 178 gram ağırlığında olacak. Son olarak gelen sızıntıda Nova 8 SE’nin fiyatlandırması hakkında hiçbir bilgi olmadığını belirtelim.
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