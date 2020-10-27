Huawei Nova 8 SE için geri sayım başladı mı?

Geçtiğimiz hafta Huawei, küresel pazarlar için merakla beklenen Huawei Mate 40 serisini duyurdu. Şirketin bir sonraki akıllı telefonlarının Huawei Nova 8 serisinden olacağı tahmin ediliyor. Nova 8 serisi Kasım veya Aralık’ta resmiyet kazanabilir. Duyurunun çok öncesinde, Çin’den güvenilir bir kaynak, Huawei Nova 8 SE modelinin teknik özelliklerini paylaştı.

İŞTE HUAWEİ NOVA 8 SE'NİN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Söylentilere göre Nova 8 SE, Nova 8 ve Nova 8 Pro gibi daha güçlü cihazları içerecek olan Nova 8 ailesinin temel modeli olacak. Yeni sızıntı, Nova 8 SE’nin Full HD + çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.53 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Önde, Nova 8 SE’nin 16 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Telefonun arka yüzünde 64 meagpiksel ana kamera, 8 megapiksellik ikinci kamera ve bir çift 2 megapiksel sensör içerdiği söylenen dörtlü kamera sistemi bulunuyor.

Sızıntıya göre Nova 8 SE, yonga seti varyantlarında satışa sunulacak. Başlangıç modeli Dimensity 720 yonga seti ile donatılacak. Daha yüksek sürüm ise Dimensity 800U yonga setini barındıracak.