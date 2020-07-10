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Huawei online mağazası Huawei Store ile mobile taşındı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Huawei’nin mart ayında hizmete sunduğu resmi online mağazası artık mobil uygulama olarak cep telefonlarında da kullanılabiliyor.

Huawei online mağazası Huawei Store ile mobile taşındı

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Store adı verilen uygulamayı deneyimleyecek kullanıcılar için özel bir kampanya başladı. Huawei Store uygulamasını indiren herkes, 200 TL’ye varan indirim kuponlarının da sahibi olacak.

Uygulamayı indirip Huawei Store uygulamasına üye olan veya Huawei hesabı ile giriş yapan herkes, 2 bin TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 100 TL, 3 bin TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere ise 200 TL indirim kuponu kazanıyor.

31 Temmuz 2020’ye kadar sürecek kampanyada tercih edilen kupon, 15 Ağustos 2020 tarihine kadar belirtilen koşullar dahilinde online mağazada yer alan tüm Huawei ürünleri için kullanılabilecek Kullanıcılar kampanya ile ilgili detaylı bilgiye https://shop.huawei.com/tr/notice-587 adresinden ulaşabiliyor.

FARKLI KAMPANYALAR DA VAR

Açıklamaya göre ayrıca, Huawei Store üzerinde farklı indirim ve ürün kampanyaları da bulunuyor. İndirimli son tüketici fiyatı 4 bin 699 TL olan Huawei MateBook D 15 veya indirimli son tüketici fiyatı 5 bin 499 TL ile satışa sunulan Huawei MateBook D 14 satın alacak kullanıcılar, yalnızca 1 TL daha ödeyerek Huawei FreeLace kablosuz kulaklık ve Huawei Mini Hoparlör veya Huawei Swift Bluetooth Mouse, Huawei Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve Huawei Mini Hoparlör sahibi olabiliyorlar.
3 bin 499 TL indirimli son tüketici fiyatından satılan Huawei P40 lite akıllı telefon alan kullanıcılar ise 12 ay boyunca ücretsiz 15GB Huawei Bulut Hizmeti’nin sahibi oluyorlar.

HUAWEİ STORE UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Huawei Store uygulaması, Huawei AppGallery ve Google Play uygulama mağazaları üzerinden tüm Android telefonlara indirilebiliyor.

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