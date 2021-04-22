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Huawei otomobil piyasasına girdi: Cyrus Huawei Smart Selection SF5 görücüye çıktı!

22.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei ve Cyrus tarafından ortak üretilen ilk elektrikli otomobil Cyrus Huawei Smart Selection SF5 duyuruldu. Cyrus Huawei Smart Selection SF5, teknolojik birçok özelliğe sahip. Otomobil, Huawei'nin Çin'deki resmi sitesindeki yerini aldı.

Huawei otomobil piyasasına girdi: Cyrus Huawei Smart Selection SF5 görücüye çıktı!

Huawei elektrikli otomobil üretecek iddiaları uzun bir süre boyunca gündemden düşmedi. Üstelik Xiaomi'nin otomobil sektörüne adım atması sonrası, başka bir Çinli dev olan Huawei'nin de bu yönde adım atabileceği ihtimalleri güçlendi. Hatırlarsanız bu yılın mart ayında, Huawei'nin yeni bir ürünü satışa çıkacağını ve bu ürünün yaklaşık 300.000 yuan'a mal olacağına yönelik bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddia kaynağı, bunun Huawei ve bir üreticinin ortaklaşa yaptığı bir elektrikli otomobil olacağını söylemişti. Nitekim bu iddia Cyrus Huawei Smart Selection SF5 ile birlikte doğru çıktı gibi görünüyor.

Huawei elektrikli otomobil

HUAWEI'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ADIMI

Huawei, Cyrus ile ortaklaşa geliştirdiği ilk elektrikli otomobil (Seres Cyrus Huawei Smart Selection SF5'i resmen görücüye çıkardı. Cyrus Huawei Smart Selection SF5, Huawei DriveONE teknolojisi, Huawei HiCar sistemi ve Huawei Sound teknolojisi ile birlikte geliyor. Huawei'nin resmi sitesinden alınan bilgilere göre otomobil, 405 kW maksimum güç üretebiliyor. SF5'in maksimum torku ise 820Nm.

Huawei otomobil

CYRUS HUAWEI SMART SELECTION SF5'TE TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Otomobil saatte 100 kilometre hıza 4,68 saniyede ulaşabiliyor. Huawei'nin iddiasına göre SF5, 1000 kilometreden fazla menzil sunuyor. dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Cyrus Huawei Smart Selection SF5, 11 ses ünitesi ile destekleniyor. Şirkete göre arabanın boşta çalışırken gürültüsü sadece 38 dB. Yüksek hassasiyetli radar, ultrasonik radar, çevre görüş kamerası, yüksek hassasiyetli kamera ve diğer algılama donanımları otomobilde bulunuyor. Görünüşe bakılırsa Huawei, otomobilin akıllı teknolojik sistemleri için çalışmış durumda.

Cyrus-Huawei-Selection-SF5

Cyrus Huawei Smart Selection SF5, Zhan Hailan, Yaldızlı siyah, Titanyum gümüş grisi ve inci beyazı olmak üzere 4 dış renk seçeneğiyle; Fildişi, kırmızı ve kutup gecesi siyahı olmak üzere 3 iç renk seçeneğiyle geliyor.

Cyrus Huawei iç mekan

İŞTE FİYATI

Huawei, Cyrus Huawei Smart Selection SF5'in şimdilik Çin'de satın alınabileceğinden bahsetti. Otomobilin fiyatı yaklaşık 33 bin dolardan başlıyor. Dört tekerlekten çekişli özel versiyon ise yaklaşık 38.000 dolardan satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Huawei

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