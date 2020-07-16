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Huawei P Smart Pro İncelemesi - Pop-up kameralı alternatif model

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Huawei'nin orta sınıf akıllı telefonları olan P serisi, ucuz ve şık bir akıllı telefon isteyen tüketiciler arasında büyük talep görüyor. Bu video da geçtiğimiz aralık ayında ve Huawei’in google ile yaşadığı sürtüşmeden etkilenmeden piyasaya sürülen son modellerinden birisine yani Huawei P smart Pro’ya yakından bakıyoruz.

Huawei P Smart Pro İncelemesi - Pop-up kameralı alternatif model

P Smart pro, kutu içeriğinde, 10 wattlık hızlı şarj adaptörü, usb-c kablosu ve bizim kutudan çıkmadı ama 3.5mm jack girişine uyumlu şekilde takabileceğiniz bir kulaklık ile beraber geliyor. Ayrıca Huawei telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz gibi bir tane de telefonunuz ile tam uyumlu şeffaf plastik bir kılıf kutu içeriğinde mevcut.

HUAWEİ P SMART PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei P Smart pro, çentik, delik, girinti veya ekranda boşuna yer kaplayan hiç bir unsurun olmadığı ve 6.59” boyutunda oldukça geniş bir ekrana sahip. Kenar çerçeveler belki çok ince sayılmaz ama yine de yüzde 84 civarında bir ekran gövde oranını yakalamayı da başarıyor. Özellikle geniş ve çentiksiz ekran arayanlar için P smart pro oldukça ideal bir telefon diyebiliriz.


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