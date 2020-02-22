Huawei P Smart Pro: Pop-Up modasının yeni temsilcisi

Huawei P Smart Pro’nun tabii ki dikkat çekici detayları var. Örneğin, ön kısımda selfie kamerayı görmüyoruz, bu sayede daha iyi bir ekran deneyimi mümkün oluyor. Kamera nerede derseniz, pop-up sistemli olarak içe gömük geldiğini ve gerektiğinde kendini gösterdiğini söylemeliyiz. Bir diğer detay ise, arka tarafta parmak izi okuyucu sensörün olmayışı. Huawei, bu ürününde parmak izi okuyucu sensörü sağ yan taraftaki güç tuşuna entegre etmiş. Bu sayede arka taraftaki sensör kullanımına kıyasla daha rahat bir kullanım mümkün oluyor diyebiliriz.
Devasa ekran Pro
Huawei P Smart Pro, büyük bir ekranla geliyor. 6.59 inç değerdeki ekran, Ultra Tam Görüş Ekranı olarak adlandırılıyor. Ekranda herhangi bir çentik bulunmuyor, bu sayede görüntüler hiçbir engelle karşılaşmadan sizle buluşabiliyor. Telefonun FHD+ çözünürlük sunan ekranı 391ppi değerde. Kullanılan ekran teknolojisi ise, TFT LCD. Deneyimlerimiz boyunca hem iç hem de dış mekan kullanımlarında, gerek dokunuşlara verdiği hızlı cevaplar, görüntü kalitesi gerekse de parlaklık düzeyi itibarıyla ekrandan memnun kaldığımız söylemeliyiz.
Kirin 710F işlemciyle ve Android 9 ile geliyor
Huawei, bu telefonunda 8 çekirdekli Kirin 710F işlemcisini tercih etmiş. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama gibi değerler, var ki bunlar oldukça dikkat çekici. Gönül rahatlığıyla oyun ve uygulamaları indirebilir, çektiğiniz fotoğraf ve videolarla geniş arşivler oluşturabilirsiniz. Ayrıca microSD desteği de bulunmakta.
Android 9 işletim sistemiyle gelen telefonda Google Play Store ve diğer Google servislerinin olduğunu da hatırlatalım. Ürünün akıcı bir arayüzü ve kolay kullanım deneyimi var. Oyun testi başlığı altında, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG Mobile’ı denedik ve oyunun akıcı bir şekilde oynanabildiğini gördük. Çentiksiz ekran unsuru oyunlarda olduğu gibi izlediğiniz videolarda da sizi mutlu edecektir.
Gelelim kameralara…
Huawei P Smart Pro’nun arka tarafında toplamda 3 kameradan oluşan özel bir sistem var. Yapay zekâ destekli 48MP değerdeki ana kamera, f1.8 diyafram değerine sahip. Bu kamerayla net fotoğraflar ve 1080p 60FPS değerde videolar çekebilirsiniz.
8MP değerde ve f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ise, adından da anlayacağınız üzere geniş açılı fotoğraflar ve videolar için tasarlanmış. Tam 120 derecelik geniş açı sunabiliyor. Görüntü kalitesinin 48MP kameraya kıyasla biraz zayıf kaldığını belirtelim. Bunların yanında bir de 2MP değerde derinlik sensörü var. Böylece özel portrelere imza atabilirsiniz.
Çekim modlarına baktığımızda, ürünün gece çekimleri için de iyi sonuçlar verebilen bir başlığı var. Ayrıca, hızlı ve ağır çekim seçeneklerinin yanında çeşitli filtreler ve HDR gibi detayları da kullanabilirsiniz.
P Smart Pro’nun ön tarafına baktığımızda ise, f2.2 diyafram değerli 16MP pop-up selfie kamera yer alıyor. Genel olarak iyi bir çekim performansı var. Video tarafında ön kamera ile 1080p 30FPS video çekebilir ya da hızlı video çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Yapay zekâ desteğinin ön kamerada da olduğunu belirtelim.
Pop-Up kameralı telefonlar ekran tarafına olumlu anlamda katkı sağlasa da, mekanik bir düzenek olduğu için “acaba bir süre sonra arızalanır mı?” endişesini de doğurabiliyor. Her ne kadar üreticiler bu konuda güvence verse de, bu endişeler hâlâ var. Öte yandan, kamera açılıp kapanırken ufak da olsa sesli çalışıyor ve bu özellikle de sessiz bir ortamda çalışırken can sıkabilir.
4000mAh pili şarj etmek için “hızlı şarj” teknolojisi kullanılabilirdi
P Smart Pro, 4000mAh pille geliyor ve ürün, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Eğer videolar ve oyunlar tarafında pek vakit geçirmezseniz, tek şarj ile ikinci günü de görmeniz muhtemel. Tabii bu pili dikkate değer bir hızlı şarj teknolojisi ile şarj edebilseydik çok daha iyi olabilirdi. Wi-Fi AC desteği bulunamayan telefonda NFC desteğinin de olmadığını ekleyelim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum