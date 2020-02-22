Huawei P Smart Pro: Pop-Up modasının yeni temsilcisi

Huawei P Smart Pro’nun tabii ki dikkat çekici detayları var. Örneğin, ön kısımda selfie kamerayı görmüyoruz, bu sayede daha iyi bir ekran deneyimi mümkün oluyor. Kamera nerede derseniz, pop-up sistemli olarak içe gömük geldiğini ve gerektiğinde kendini gösterdiğini söylemeliyiz. Bir diğer detay ise, arka tarafta parmak izi okuyucu sensörün olmayışı. Huawei, bu ürününde parmak izi okuyucu sensörü sağ yan taraftaki güç tuşuna entegre etmiş. Bu sayede arka taraftaki sensör kullanımına kıyasla daha rahat bir kullanım mümkün oluyor diyebiliriz. Devasa ekran Pro



Huawei P Smart Pro, büyük bir ekranla geliyor. 6.59 inç değerdeki ekran, Ultra Tam Görüş Ekranı olarak adlandırılıyor. Ekranda herhangi bir çentik bulunmuyor, bu sayede görüntüler hiçbir engelle karşılaşmadan sizle buluşabiliyor. Telefonun FHD+ çözünürlük sunan ekranı 391ppi değerde. Kullanılan ekran teknolojisi ise, TFT LCD. Deneyimlerimiz boyunca hem iç hem de dış mekan kullanımlarında, gerek dokunuşlara verdiği hızlı cevaplar, görüntü kalitesi gerekse de parlaklık düzeyi itibarıyla ekrandan memnun kaldığımız söylemeliyiz.

Kirin 710F işlemciyle ve Android 9 ile geliyor



Huawei, bu telefonunda 8 çekirdekli Kirin 710F işlemcisini tercih etmiş. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama gibi değerler, var ki bunlar oldukça dikkat çekici. Gönül rahatlığıyla oyun ve uygulamaları indirebilir, çektiğiniz fotoğraf ve videolarla geniş arşivler oluşturabilirsiniz. Ayrıca microSD desteği de bulunmakta. Android 9 işletim sistemiyle gelen telefonda Google Play Store ve diğer Google servislerinin olduğunu da hatırlatalım. Ürünün akıcı bir arayüzü ve kolay kullanım deneyimi var. Oyun testi başlığı altında, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG Mobile’ı denedik ve oyunun akıcı bir şekilde oynanabildiğini gördük. Çentiksiz ekran unsuru oyunlarda olduğu gibi izlediğiniz videolarda da sizi mutlu edecektir. Gelelim kameralara…



Huawei P Smart Pro’nun arka tarafında toplamda 3 kameradan oluşan özel bir sistem var. Yapay zekâ destekli 48MP değerdeki ana kamera, f1.8 diyafram değerine sahip. Bu kamerayla net fotoğraflar ve 1080p 60FPS değerde videolar çekebilirsiniz.