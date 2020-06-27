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  4. Huawei P10 ailesi için 4 GB’lık bir güncelleme yayınladı

Huawei P10 ailesi için 4 GB’lık bir güncelleme yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, Google‘ın daha doğrusu Donald Trump‘ın tüm yaptırımlarına rağmen büyümeye devam ediyor. Güncelleme konusunda elini uzun bir süredir hızlı tutan firma, bugün sürpriz bir güncelleme ile karşımıza çıktı.

Huawei P10 ailesi için 4 GB’lık bir güncelleme yayınladı

Firmanın tam 3 yıl önce satışa sunduğu Huawei P10 ailesi için yaklaşık 4 GB büyüklüğünde güncelleme yayınlandı.

Android 10 güncellemesini almayacak olan bu model için gelen bu güncelleme sisteme yeni özellikler ekliyor. OTA üzerinden sunulan güncelleme ile birlikte Akıllı Şarj ve Huawei Assistant özellikleri telefona ekleniyor. P30 ve sonrası modellerde görmeye alışkın olduğumuz bu özelliklerin 3 yıl önceki telefonlara gelmesi firma için büyük bir başarı. Peki, bu özellikler ne işe yarıyor?

Akıllı şarj özelliği batarya tamamen şarj olduktan sonra şarj olmayı keserek pil ömrünü uzatıyor. Huawei Assistant ise; akıllı hatırlatmalar, kişiselleştirilmiş haberler ve kullanıcıyla alakalı diğer içerikleri kullanıcıya sunuyor.

Mayıs ayı Android güvenlik iyileştirmelerini de içeren bu güncelleme ile birlikte 2 kritik, 22 yüksek ve 2 orta düzey güvenlik açığı kapatılıyor. Sistem performansı ve kararlılığı için de iyileştirmeleri barındıran bu güncelleme kademe kademe sunuluyor.
Önümüzdeki günlerde Türkiye‘de de satılan modellere gelecek olan bu güncellemeyi şiddetle yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Bu güncelleme muhtemelen P10’un aldığı son güncelleme olarak tarihe geçecek.

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