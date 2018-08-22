Huawei P20 Pro için 2 yeni renk geliyor

Hali hazırda dünyanın en fazla telefon satan 3 akıllı telefon üreticisinden biri olan Huawei, yılın ilk yarısında satışa sunduğu P20 Pro ile hayli dikkat çekmişti. Dünyanın ilk 3 ana kamera modülüne sahip telefonu olan Huawei P20 Pro, tasarımıyla olduğu kadar renk seçenekleriyle de kullanıcılardan tam not almıştı. Özellikle alacakaranlık renk modellemesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli ilgi görmüştü.

Sızdırılan son bilgilere göre Huawei önümüzdeki IFA etkinliğinde 2 yeni renk modellemesini daha kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu renk çalışmalarının nasıl görüneceğine dair henüz sızdırılmış bir görsel bulunmuyor. Fakat Çinli üreticiye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre P20 Pro için siyahın tonlarıyla işlenmiş yeni bir renk paleti ile sarı ve pembe tonların karışımıyla ortaya çıkan farklı bir modelleme söz konusu.

Muhtemelen bu iki renk karışımı da en az alacakaranlık kadar dikkat çekici bir görünüme sahip olacaktır. Bu arada ufak bir hatırlatmada bulunalım. Berlin’de gerçekleşecek olan IFA, 31 Ağustos’ta start alacak.

Dip not olarak şunu da belirtelim. Hali hazırda P20 Pro ülkemizde 4600TL civarında başlayan fiyatlarla satılmakta.

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